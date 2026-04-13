Menino de 9 anos é encontrado preso em van na França por mais de um ano: não tomava banho desde 2024

Um menino de 9 anos foi resgatado na França após ser mantido preso em uma van por mais de um ano. A criança estava desnutrida, incapaz de andar e não tomava banho desde 2024. O pai é o principal suspeito e alegou que tentava evitar a internação psiquiátrica do filho, mas a promotoria nega essa versão. A companheira do pai também é investigada.

Um caso chocante chocou a França : um menino de 9 anos foi encontrado preso em uma van por mais de um ano, em condições deploráveis. As autoridades relatam que a criança não tomava banho desde 2024. O pai, um homem de 43 anos, é o principal suspeito e foi indiciado pelas autoridades. A criança, desnutrida e incapaz de andar, foi resgatada em Hagenbach , uma pequena cidade no nordeste do país, e levada ao hospital para receber tratamento.

A companheira do pai também está sendo investigada, com suspeitas de cumplicidade ou omissão





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