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Menino de 9 anos é encontrado preso em van na França após um ano sem banho; pai é indiciado

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Menino de 9 anos é encontrado preso em van na França após um ano sem banho; pai é indiciado
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📆4/13/2026 6:05 AM
📰RevistaEpoca
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Um menino de 9 anos foi resgatado na França após ser mantido em cativeiro em uma van por mais de um ano, sem tomar banho desde 2024. O pai é o principal suspeito, alegando tentar evitar a internação psiquiátrica do filho, mas a promotoria nega, afirmando que não há evidências médicas para sustentar a alegação. A criança foi encontrada em condições precárias, desnutrida e sem conseguir andar.

Um caso chocante chocou a França : um menino de 9 anos foi encontrado em uma van, onde foi mantido em cativeiro por mais de um ano, sem ter contato com água para banho desde 2024. A descoberta, feita em Hagenbach, uma pequena localidade no nordeste do país, revelou as condições desumanas em que a criança vivia.

A investigação, conduzida pelas autoridades francesas, expôs detalhes perturbadores sobre o tratamento recebido pelo garoto, que agora está sob cuidados médicos. O pai, principal suspeito no caso, foi indiciado e alega ter agido para evitar a internação psiquiátrica do filho. Contudo, a promotoria contestou veementemente essa justificativa, afirmando que não há evidências médicas que sustentem a alegação. A companheira do pai também está sob investigação, o que adiciona mais complexidade ao caso.

A criança, encontrada em estado lastimável, apresentava sinais claros de desnutrição e incapacidade de andar devido à longa permanência na mesma posição. O resgate do menino ocorreu após uma moradora alertar as autoridades sobre ruídos suspeitos vindos da van. Os militares, ao chegarem ao local, encontraram a criança em condições precárias, deitada em posição fetal, em meio a lixo e excrementos. A cena presenciada pelos agentes revelou a gravidade da situação e a negligência extrema a que o menino foi submetido.

A investigação detalhou que o menino, além de ser mantido em condições insalubres, não tinha acesso a higiene básica. A criança era forçada a urinar em garrafas plásticas e a fazer suas necessidades em sacos de lixo. De acordo com relatos da própria criança, a companheira do pai não a queria em casa, e o pai trancava-o na van para evitar que fosse internado.

O pai reconheceu que manteve o filho em cativeiro desde novembro de 2024, alegando que queria protegê-lo da companheira. A escola da criança informou que ele frequentou as aulas até o ano letivo de 2023-2024. A instituição arquivou o processo do menino após a família informar que ele passaria a estudar de outra forma.

O pai, atualmente em prisão preventiva, afirmou que permitiu que o menino saísse da van em maio de 2025, e que permitiu o acesso ao apartamento em meados daquele ano, durante as férias da família. A companheira do homem também é investigada e pode responder por não denunciar maus-tratos, privação ou agressão sexual.

A promotoria deixou claro que 'nenhum elemento médico' atestou problemas psiquiátricos na criança, contradizendo a alegação do pai. O caso chocou a opinião pública francesa e gerou debates sobre a proteção à infância e a necessidade de fiscalização das famílias.

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