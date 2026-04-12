Menino de 9 anos é encontrado nu e desnutrido após ser mantido em cativeiro por mais de um ano em van na França

Um homem na França foi indiciado por manter seu filho de nove anos em cativeiro por mais de um ano em uma van. A criança foi encontrada em condições precárias, gerando comoção e uma investigação em andamento.

Na França , um caso chocante chocou a comunidade local e atraiu a atenção nacional. Um homem foi indiciado por manter seu filho de nove anos em cativeiro por mais de um ano, confinado dentro de uma van. A criança, encontrada em condições deploráveis, estava nua, desnutrida e incapaz de andar, revelando o sofrimento extremo a que foi submetida. O pai, um homem de 43 anos, foi preso preventivamente, enfrentando acusações sérias relacionadas ao sequestro e maus-tratos.

Acompanhado por uma investigação em andamento, o caso expõe uma complexa teia de negligência e possível abuso, envolvendo também a companheira do acusado. O incidente ocorreu em Hagenbach, uma pequena localidade no nordeste da França, onde a van permaneceu estacionada em um pátio privado. A descoberta foi feita após vizinhos relatarem ruídos suspeitos, levando as autoridades a intervir. Ao entrar no veículo, os oficiais encontraram o menino em posição fetal, deitado sobre uma pilha de lixo, coberto por uma manta e em meio a excrementos. A cena era um retrato da desumanização e do abandono, com o menino visivelmente pálido e debilitado. A condição física do menino refletia a gravidade dos maus-tratos, demonstrando a falta de higiene e cuidados básicos que ele suportou durante o período de cativeiro. De acordo com as investigações, o pai alegou que trancou o filho na van para evitar que ele fosse internado em uma instituição psiquiátrica. No entanto, o promotor responsável pelo caso afirmou que não há evidências médicas que sustentem essa justificativa. A promotoria agora está investigando em profundidade as motivações por trás das ações do pai e o papel da companheira, que também está sob investigação por possível omissão. A criança, agora sob os cuidados das autoridades, foi levada a um hospital em Mulhouse para receber tratamento médico. Durante as entrevistas, o menino revelou detalhes angustiantes sobre sua experiência, incluindo a falta de higiene, a necessidade de urinar em garrafas plásticas e a impossibilidade de usar um banheiro adequado. A criança relatou que sua madrasta não o queria em casa, o que levou o pai a mantê-lo trancado na van. A investigação revelou que o menino frequentou a escola até o ano letivo de 2023-2024, mas desapareceu repentinamente, gerando preocupação entre seus vizinhos. O pai afirmou que permitiu que o menino saísse da van em algumas ocasiões e até mesmo tivesse acesso ao apartamento durante as férias da família. No entanto, essas alegações estão sendo cuidadosamente analisadas pelas autoridades, que buscam reconstituir a cronologia dos eventos e avaliar a extensão dos danos sofridos pela criança. A companheira do homem, que não é mãe da criança, também enfrenta acusações e pode ser responsabilizada por não denunciar os maus-tratos, omissão ou possíveis agressões sexuais. O caso gerou grande comoção e repúdio na França, com a sociedade clamando por justiça e maior proteção para crianças vulneráveis. As autoridades estão empenhadas em garantir que os responsáveis sejam punidos e que a criança receba o apoio necessário para se recuperar do trauma. Além disso, o incidente levanta questões importantes sobre o funcionamento dos sistemas de proteção à infância e a necessidade de fortalecer as medidas para prevenir e combater o abuso infantil. A história do menino de nove anos na van serve como um lembrete sombrio da importância de proteger as crianças e garantir que seus direitos sejam respeitados





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