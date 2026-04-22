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Menino de 6 anos sofre queimaduras após explosão de celular em Recife

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Menino de 6 anos sofre queimaduras após explosão de celular em Recife
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📆4/22/2026 4:15 PM
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Um menino de 6 anos ficou ferido após o celular que utilizava explodir enquanto carregava em sua casa no Recife. O incidente levanta questões sobre a segurança de dispositivos eletrônicos e a necessidade de supervisão no uso por crianças.

Um incidente alarmante chocou a comunidade da Várzea, Zona Oeste do Recife , em Pernambuco, na manhã de terça-feira, 21. Um menino de apenas 6 anos sofreu queimaduras significativas após a explosão de seu celular enquanto o aparelho estava conectado à tomada.

A ocorrência, que gerou grande comoção, levanta questões cruciais sobre a segurança de dispositivos eletrônicos e a necessidade de supervisão constante no uso por crianças. Segundo relatos da TV Globo, o menino estava imerso em um jogo de videogame no momento do acidente, utilizando o celular como plataforma de entretenimento. A investigação preliminar, conduzida pelo Diário de Pernambuco, revelou que o carregador utilizado no aparelho já apresentava sinais de defeito, o que pode ter contribuído para a explosão.

A mãe do garoto, preocupada com a segurança do filho, havia alertado-o previamente sobre os riscos de utilizar o celular conectado à energia elétrica. No entanto, em um breve momento de distração, a criança retomou o uso do dispositivo enquanto estava em seu quarto. Foi nesse instante que a explosão ocorreu, desencadeando um pequeno incêndio que atingiu o colchão da cama, intensificando a gravidade da situação. A reação imediata da mãe foi crucial para minimizar os danos.

Ela prontamente prestou os primeiros socorros, aplicando água fria sobre as áreas afetadas do corpo do menino, buscando aliviar a dor e conter a progressão das queimaduras. A rápida intervenção materna, embora angustiante, demonstrou a importância de saber agir em situações de emergência. As primeiras avaliações médicas indicaram que o menino sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em aproximadamente 15% de sua superfície corporal.

As lesões se concentraram em áreas sensíveis como mãos, braços, peito e axila, exigindo cuidados intensivos e acompanhamento especializado. Após os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, onde foi classificado como caso de urgência máxima na ala vermelha, o menino foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby. A transferência foi necessária devido à complexidade dos ferimentos e à necessidade de recursos avançados para o tratamento das queimaduras.

No HR, a criança está recebendo todos os cuidados necessários, incluindo curativos especializados, controle da dor e monitoramento constante de sua condição clínica. Até o momento, não há previsão de alta, e a equipe médica permanece cautelosa quanto à evolução do quadro. A situação do menino serve como um alerta para pais e responsáveis sobre os perigos potenciais associados ao uso inadequado de dispositivos eletrônicos, especialmente por crianças.

A utilização de carregadores originais e em bom estado de conservação, a supervisão constante durante o carregamento e o uso consciente dos aparelhos são medidas preventivas essenciais para evitar tragédias como essa. Além disso, é fundamental que as crianças sejam educadas sobre os riscos envolvidos e orientadas a não utilizar dispositivos eletrônicos próximos a fontes de água ou enquanto estiverem conectados à tomada.

Este incidente ressalta a importância de regulamentações mais rigorosas e fiscalização na produção e comercialização de carregadores e baterias para dispositivos móveis. A proliferação de produtos falsificados ou de baixa qualidade, que não atendem aos padrões de segurança, representa um risco constante para os consumidores. É necessário que os órgãos competentes intensifiquem a fiscalização, combatendo a pirataria e garantindo que os produtos disponíveis no mercado sejam seguros e confiáveis.

A conscientização da população também desempenha um papel fundamental na prevenção de acidentes. Campanhas educativas, que informem sobre os riscos associados ao uso inadequado de dispositivos eletrônicos e orientem sobre as medidas preventivas, podem contribuir para reduzir o número de ocorrências e proteger a vida de crianças e adultos. A explosão do celular no Recife não é um caso isolado.

Em anos recentes, diversos incidentes semelhantes foram registrados em diferentes partes do mundo, evidenciando a necessidade de uma abordagem mais abrangente e eficaz para garantir a segurança dos consumidores. A combinação de regulamentação rigorosa, fiscalização eficiente e conscientização da população é essencial para prevenir novas tragédias e proteger a vida de todos.

A família do menino, abalada com o ocorrido, espera por uma recuperação completa e expressa sua gratidão aos profissionais de saúde que estão dedicando todos os esforços para cuidar do garoto. A comunidade da Várzea se une em solidariedade à família, torcendo pela recuperação do menino e clamando por medidas que garantam a segurança de todos

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