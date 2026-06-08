Menino de 11 anos internado em estado grave após comer bolo de chocolate envenenado

A Polícia Civil investiga um caso suspeito de envenenamento ocorrido na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um menino, de 11 anos, está internado em estado grave depois de comer um bolo de chocolate. A criança passou o último fim de semana de maio na casa da mãe para comemorar o aniversário da avó e, na última segunda-feira (1º), ele foi para a escola e, em seguida, para a residência do pai, onde comeu o bolo envenenado. O bolo estava dentro de sua mochila e, na noite do mesmo dia, o menino começou a passar mal, precisando ser levado à uma unidade de saúde do município. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, também na Baixada, onde está internado nesta segunda-feira (8). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), seu estado de saúde é considerado grave. Familiares desejam saber como e onde a criança conseguiu o bolo de chocolate, pois esse sabor não seria o mesmo entregue na festa de aniversário da avó. O caso é investigado pela 64ª DP (São João de Meriti). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Menino está internado no Hospital Estadual Ricardo Cruz , em Nova Iguaçu - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Rio - A Polícia Civil investiga um caso suspeito de envenenamento ocorrido na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense .

Um menino, de 11 anos, está internado em estado grave depois de comer um bolo de chocolate. A criança passou o último fim de semana de maio na casa da mãe para comemorar o aniversário da avó. Na última segunda-feira (1º), ele foi para a escola e, em seguida, para a residência do pai, onde comeu o bolo supostamente envenenado. O alimento estava dentro de sua mochila.

Na noite do mesmo dia, o menino começou a passar mal, precisando ser levado à uma unidade de saúde do município. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, também na Baixada, onde está internado nesta segunda-feira (8). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), seu estado de saúde é considerado grave.

Familiares desejam saber como e onde a criança conseguiu o bolo de chocolate, pois esse sabor não seria o mesmo entregue na festa de aniversário da avó. O caso é investigado pela 64ª DP (São João de Meriti). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Envenenamento Bolo De Chocolate Hospital Estadual Ricardo Cruz Nova Iguaçu Baixada Fluminense Polícia Civil 64ª DP (São João De Meriti) Secretaria De Estado De Saúde (SES)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Igor Cosso dá festão após casamento no civil com bailarino do 'Dança dos Famosos'; veja fotosAtor e coreógrafo estão juntos há seis anos

Read more »

Big techs defendem período de transição para Marco Civil da Internet | BlogsSTF deve dar resposta em julgamento de recursos apresentados pelas empresas contra novas regras para regulação das redes

Read more »

Após reconhecimento de paternidade, filho de MC Poze vira influencer com mais de 180 mil seguidores e é tietado por fãsFunkeiro reconheceu a paternidade do menino de 7 anos

Read more »

Menino de 2 anos é encontrado morto em esgoto no Piauí | BrasilPolícia apura as circunstâncias da morte

Read more »