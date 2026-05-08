Menina de 5 anos sobrevive a acidente que matou os pais e fica presa por mais de 24 horas nas ferragens do carro no Colorado

Uma menina de cinco anos passou mais de 24 horas presa nas ferragens de uma caminhonete após um acidente que matou seus pais no Colorado. A pequena Kayce sobreviveu com ferimentos leves e foi entregue aos avós, enquanto a família busca apoio para cobrir despesas e superar a tragédia.

Uma menina de cinco anos, identificada como Kayce, passou mais de 24 horas presa nas ferragens de uma caminhonete destruída, ao lado dos corpos de seus pais, após um trágico acidente ocorrido em uma rodovia no estado do Colorado , nos Estados Unidos.

O acidente, que vitimou Klariza Tarango, de 24 anos, e Devante Griffin, de 25, aconteceu por volta das 6h da manhã da última sexta-feira, 1º de maio. Devido ao capotamento do veículo, que caiu em uma área abaixo do nível da pista, o ocorrido só foi descoberto na tarde do dia seguinte, 2 de maio. Segundo a polícia local, apenas a caminhonete estava envolvida no acidente, e a causa da tragédia ainda está sendo investigada.

Klariza e Devante deixaram duas filhas: Kayce, que sobreviveu com ferimentos leves, e Karenza, de dois anos. A pequena Kayce foi encontrada ainda com vida e entregue aos cuidados de seus avós. A família e o Corpo de Bombeiros de Upper Pine River descreveram a sobrevivência da menina como um verdadeiro milagre. A família da vítima abriu uma campanha no site GoFundMe para arrecadar fundos destinados aos custos dos enterros e para ajudar com as despesas das duas filhas.

Lequette Reed, mãe de Devante, escreveu em uma postagem na página de arrecadação: 'Meu filho, Devante Griffin, sofreu um trágico acidente de carro perto de Mayfield. Sua caminhonete capotou e o acidente tirou a vida dele e de sua namorada. Milagrosamente, minha neta sobreviveu, mas nossa família está devastada e arrasada por essa perda repentina.

' O caso ganhou destaque na mídia local e nacional, chamando a atenção para a importância da segurança no trânsito e a rapidez no atendimento a acidentes em áreas remotas. A pequena Kayce, apesar do trauma, está recebendo apoio emocional e médico para superar a experiência traumática. A comunidade local tem se mobilizado para ajudar a família, demonstrando solidariedade em um momento de grande dor





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