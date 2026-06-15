Menina cai no vão entre trem e plataforma em estação da ViaMobilidade; veja vídeo

Uma menina caiu no vão entre o trem e a plataforma. Um homem resgatou a criança. Concessionária lamenta e estuda reduzir vãos.

Um incidente alarmante foi registrado por passageiros em uma estação da ViaMobilidade, na Linha 9-Esmeralda, em São Paulo. Imagens gravadas por celular mostram o momento em que uma menina, aparentemente sem acompanhante, cai no vão existente entre o trem e a plataforma enquanto o veículo passava pela estação.

A criança permaneceu na área de risco por alguns segundos, até que um homem, identificado posteriormente como um passageiro, desceu corajosamente até a via para resgatá-la. Ele retirou a menina e a devolveu em segurança à plataforma, sendo aplaudido por outros usuários. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a segurança nas estações de trem da região metropolitana.

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido e manifestando solidariedade à família da criança. A empresa ressaltou que seus agentes de atendimento e segurança estão sempre disponíveis para prestar apoio imediato em situações semelhantes, e reforçou a importância de atenção redobrada durante o embarque e desembarque, especialmente quando houver crianças.

Além disso, a concessionária informou que estão em fase avançada estudos que serão apresentados ao Poder Concedente com o objetivo de reduzir ainda mais os vãos existentes entre os trens e as plataformas das estações. Essa medida visa evitar que incidentes como este voltem a ocorrer, melhorando a segurança dos passageiros, principalmente os mais vulneráveis.

Especialistas em segurança de transportes apontam que a largura dos vãos entre trens e plataformas é um problema recorrente em diversos sistemas ferroviários ao redor do mundo. No Brasil, a situação é agravada pela falta de manutenção adequada e pela ausência de dispositivos como portas de plataforma, que são comuns em metrôs mais modernos.

Para a engenheira de transportes Ana Clara Souza, a solução mais eficaz seria a instalação de bordas de plataforma ajustáveis, que se movem para se alinhar com as portas do trem, eliminando o vão. No entanto, essa tecnologia tem custo elevado e demanda investimentos significativos. Enquanto isso, a ViaMobilidade recomenda que os passageiros mantenham distância segura da borda da plataforma e que pais ou responsáveis segurem firmemente as mãos das crianças durante todo o tempo de espera.

O incidente serve como alerta para a necessidade de medidas preventivas e de maior conscientização pública sobre os riscos nos transportes sobre trilhos. A concessionária também destacou que está intensificando campanhas de orientação nas estações, com avisos sonoros e visuais sobre o perigo de se aproximar da borda.

Além disso, agentes de segurança foram orientados a redobrar a atenção em horários de maior movimento. O caso da menina resgatado por um herói anônimo emocionou o país, mas também levantou questionamentos sobre a responsabilidade das empresas de transporte na prevenção de acidentes. A expectativa é que os estudos em andamento resultem em melhorias concretas em breve, garantindo mais segurança para todos os usuários do sistema.

Inclusive, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do incidente, embora a criança não tenha sofrido ferimentos graves. O resgate foi rápido e evitou uma tragédia, mas a situação poderia ter sido fatal se o trem estivesse em movimento ou se a menina tivesse caído durante a passagem do veículo. As imagens viralizaram e geraram uma onda de solidariedade, mas também críticas à concessionária e ao poder público pela falta de infraestrutura adequada.

A ViaMobilidade, em sua defesa, afirmou que os vãos estão dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelos órgãos reguladores. No entanto, a empresa reconhece que a segurança pode ser melhorada e por isso está desenvolvendo projetos para redução dos espaços. A previsão é que as propostas sejam apresentadas ao governo estadual nos próximos meses, com estimativas de custo e cronograma de implantação.

Enquanto isso, a recomendação para os passageiros é redobrar a atenção, especialmente em horários de pico e ao transportar crianças ou idosos. A concessionária também orienta que, em casos de emergência, os usuários acionem imediatamente os funcionários da estação ou utilizem os intercomunicadores presentes nas plataformas. A colaboração de todos é fundamental para evitar novos acidentes e garantir que o transporte ferroviário seja seguro para todos





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