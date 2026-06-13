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Mendonça determina que PGR se manifeste sobre remoção de colaborador premiado

Justiça News

Mendonça determina que PGR se manifeste sobre remoção de colaborador premiado
Colaboração PremiadaPGRPolícia Federal
📆6/13/2026 6:43 AM
📰CNNBrasil
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Ministro do STF intervém para preservar negociações de acordo de colaboração premiada e evitar transferência de investigado, após PF rejeitar proposta inicial.

O ministro André Mendonça , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), determinou que a Procuradoria-Geral da República ( PGR ) se manifeste sobre o pedido de remoção apresentado pela Polícia Federal (PF) em relação a um acordo de colaboração premiada .

A decisão visa preservar as negociações em torno do acordo e evitar a transferência do investigado da carceragem da PF. A corporação policial será determinante para definir a viabilidade da colaboração. A expectativa é que, caso a PGR se manifeste favorável à permanência do ex-banqueiro na Superintendência da PF, isso sinalize interesse em aprofundar as negociações. O prazo para que os advogados tivessem amplo acesso ao ex-banqueiro acabou nesta sexta-feira (12).

A medida, autorizada por Mendonça, foi considerada pela defesa essencial para a elaboração dos anexos da proposta de colaboração. Diante do impasse da rejeição da proposta por parte da PF, a expectativa da defesa se concentra em dois cenários: uma manifestação da PGR favorável à continuidade das tratativas ou uma eventual prorrogação, por parte de Mendonça, do regime especial de visitas concedido aos advogados. O caso涉及 um acordo de colaboração premiada que está em fase avançada de negociação.

A PF, no entanto, rejeitou a proposta inicial, o que levou a defesa a buscar alternativas para manter as tratativas vivas. A manifestação da PGR é vista como crucial, pois a instituição tem poder para aceitar ou rejeitar os termos da colaboração.

A decisão do ministro André Mendonça interveio para evitar que a remoção do investigado para outro local de custódia府警 Fiscalização para o acordo, que depende de uma série de condições, incluindo a concordância da PGR e a manutenção de um ambiente de negociação estável. O acesso dos advogados ao cliente era um ponto sensível, e o prazo que se encerrou era parte de um regime especial concedido pelo STF.

A defesa argumenta que a ampliação desse acesso era fundamental para preparar os documentos finais da colaboração. Agora, com o prazo extincto, a renovação ou não desse regime especial depende de uma nova decisão do ministro. Portanto, os próximos passos são aguardar a manifestação da PGR e, posteriormente, a decisão de Mendonça sobre a prorrogação das visitas.

O desfecho deste impasse pode definir se o acordo de colaboração avançará ou se será arquivado, o que terá impacto nas investigações em curso. A PF, por sua parte, parece resistente aos termos atuais, o que exige uma intervenção superior para destravar o processo. A atuação do STF demonstra a importância estratégica deste acordo para as investigações e a necessidade de equilibrar os interesses da persecução penal com as garantias da defesa.

O caso ilustra as complexidades das negociações de colaboração premiada no Brasil, envolvendo múltiplas instituições e prazos legais estritos

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Colaboração Premiada PGR Polícia Federal André Mendonça STF

 

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