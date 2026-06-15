Memphis Depay analisa empate da Holanda em estreia na Copa do Mundo: 'Deveria ter saído com a vitória'

O atacante Memphis Depay admitiu que a Holanda poderia ter vencido a partida de estreia, mas destacou a importância de focar no próximo jogo. A seleção holandesa controlou sua minutagem e finalizou a fase de grupos contra a Tunísia.

A Holanda empatou sua primeira partida na Copa do Mundo, e Memphis Depay , um dos principais nomes da equipe, foi cirúrgico ao analisar o resultado: 'infelizmente empatamos o jogo.

Fizemos um bom jogo, deveria ter saído com a vitória. Estamos pensando no próximo jogo, e não em quem podemos pegar se avançarmos. Primeiro temos que garantir que vamos passar'. O atacante, que chegou ao torneio sem uma sequência ideal de partidas, teve sua minutagem controlada na estreia, mas mesmo assim conseguiu contribuir ofensivamente.

De acordo com o Sofascore, ele acertou os sete passes que tentou, além de registrar um passe decisivo e converter o único cruzamento realizado na partida. Contudo, encontrou dificuldades nos confrontos individuais, sem vencer nenhum dos três duelos disputados, o que lhe rendeu uma nota 6,5 na plataforma. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

Antes disso, enfrenta a Suécia em Houston, em duelo válido pela última rodada do grupo. A campanha da Holanda na Copa contará com a evolução de Depay, que busca retomar seu melhor nível após um período de ajustes. Apesar do empate inicial, a confiança no elenco permanece, e o foco está em assegurar a classificação para a fase seguinte. O torneio segue com grande expectativa para os próximos confrontos





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