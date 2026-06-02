Memorial Zumbi dos Palmares celebra 36 anos com programação cultural diversificada em Volta Redonda

O Memorial Zumbi dos Palmares iniciou as comemorações pelos seus 36 anos com reabertura da biblioteca e apresentações culturais. A programação segue em junho com exibições, festa junina black e tour afro-pedagógico.

O Memorial Zumbi dos Palmares, localizado em Volta Redonda , iniciou na noite da última segunda-feira, dia 1º de junho, as comemorações de seus 36 anos de existência.

A abertura oficial contou com a reabertura da Biblioteca Sérgio Alves Zacarias, um espaço inteiramente revitalizado e dedicado à literatura afro-brasileira. O evento também foi marcado pela apresentação do grupo Jongo Di Volta, que trouxe ritmos e danças tradicionais, celebrando a resistência e a riqueza cultural do povo negro. A cerimônia reuniu autoridades municipais, lideranças comunitárias, estudantes e moradores da região, todos unidos em torno da valorização da memória e da luta antirracista.

A coordenadora do Memorial, Renata Ferreira, destacou a importância do espaço como símbolo de resistência e afirmação da identidade negra, ressaltando que a programação festiva foi pensada para fortalecer o diálogo com a sociedade e promover a reflexão sobre o papel da cultura na construção de uma sociedade mais justa. A programação comemorativa se estende por todo o mês de junho, com uma série de atividades que mesclam arte, educação e entretenimento.

No dia 15 de junho, às 14h, ocorrerá o Cine Zumbi Especial, com a exibição do documentário "Narrativas das Negritudes do Sul Fluminense", produzido por estudantes do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de Pinheiral. O filme aborda temas como racismo, identidade negra, direito à cidadania e preservação das comunidades quilombolas, dando voz a lideranças que protagonizam lutas diárias por políticas públicas e reconhecimento cultural.

Já no dia 21 de junho, a partir das 11h, será realizada a segunda edição da Festa Junina Black, que promete resgatar tradições juninas com um olhar inclusivo. O evento contará com comidas típicas, forró, xote, MPB, samba e um casamento junino coletivo, especialmente pensado para valorizar a autoestima de mulheres pretas que muitas vezes foram excluídas dessas celebrações devido ao racismo estrutural. A festa busca criar um ambiente de acolhimento e pertencimento, ressignificando uma tradição popular.

Encerrando as atividades do mês, no dia 23 de junho, a partir das 9h, acontecerá o Tour Afro-Pedagógico, uma imersão educativa voltada para estudantes das redes pública e particular de ensino. O percurso inclui visitas guiadas pelo Memorial, com explicações sobre a história da população negra no Brasil, a luta de Zumbi dos Palmares e a influência africana na cultura brasileira.

Em seguida, será realizada mais uma edição do projeto Conexão Consciente, em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), apresentando manifestações artísticas como hip-hop e capoeira. Essas ações reforçam o compromisso do Memorial Zumbi com a educação antirracista e a promoção da igualdade racial.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, ressaltou que o aniversário de 36 anos é um marco na trajetória do espaço, que se consolida como referência na preservação da memória afro-brasileira e na luta por direitos. A comunidade é convidada a participar de todas as atividades, que são gratuitas e abertas ao público, celebrando a força, a resistência e a beleza da cultura negra em Volta Redonda





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