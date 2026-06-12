Memorando de Entendimento entre EUA e Irã Aborda Questões Nucleares, Sanções e Soberania, Anuncia Chanceler Iraniano

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, revelou que um memorando de entendimento com os EUA está em negociação avançada, cobrindo o programa nuclear, alívio de sanções, reabertura do Estreito de Ormuz e requerendo uma declaração de respeito à soberania iraniana. Autoridade americana detalha pontos, incluindo desmantelamento nuclear e alívio econômico condicionado.

O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou nesta sexta-feira, dia 12, que um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã está em fase avançada de negociação e abordará uma gama ampla de questões que historicamente geram tensão entre as duas nações.

Segundo o chanceler iraniano, em entrevista à televisão estatal, o documento, que ainda não foi formalmente assinado, incluirá disposições sobre o sensível programa nuclear iraniano, mecanismos para o alívio progressivo das sanções econômicas impostas pelos EUA e, de forma crucial, a reabertura do Estreito de Ormuz, uma rota marítima vital para o comércio global de petróleo. Araghchi também mencionou que o entendimento busca resolver o conflito no Líbano e em outras frentes de instabilidade regional, ao mesmo tempo em que exigirá uma declaração escrita dos Estados Unidos confirmando o "respeito à soberania do Irã", um ponto de princípio fundamental para Teerã.

O ministro reafirmou a postura defensiva, mas alerta, de seu país, afirmando que o Irã está preparado para retornar a uma confrontação direta caso os EUA optem por esse caminho, e deixou claro que o acordo final só será rubricado se todas as condições prévias do memorando forem integralmente cumpridas, com total transparência perante a opinião pública iraniana. Paralelamente, uma autoridade do governo dos Estados Unidos, em briefing para a imprensa, delineou os contornos técnicos e práticos do acordo em formulação, apresentando-o como um instrumento capaz de atender aos objetivos estratégicos definidos pela administração Trump.

Os pontos centrais, segundo o funcionário, compreendem: a reabertura imediata do Estreito de Ormuz e o fim do bloqueio dos portos iranianos; o desmantelamento verificado do programa nuclear iraniano, com a transferência de todo o material enriquecido para os Estados Unidos, onde seria destruído e subsequentemente removido do território iraniano; e um expressivo alívio das pressões econômicas que asfixiaram o Irã por anos. A autoridade americana foi enfática ao condicionar a concessão desses benefícios ao "cumprimento efetivo e comprovado" de todas as disposições pelo Irã, sublinhando a natureza recíproca e verificável do pacto.

A reapresentação das declarações de Araghchi pelo ex-presidente Donald Trump em sua rede social Truth Social, junto a rumores de que o entendimento está "mais próximo do que nunca", adicionou um peso político adicional ao processo negociador, sinalizando uma possível convergência de interesses após anos de hostilidade aberta e máxima pressão. A conjugação dessas narrativas, tanto do lado iraniano quanto do americano, pinta um cenário de negociações intensas e de alto risco, onde questões de soberania, segurança regional e não-proliferação nuclear estão intrinsecamente ligadas.

Para o Irã, o acordo representa uma chance de reconhecimento internacional e de revitalização econômica, além de uma vitória política na questão da soberania. Para os EUA, seria a concretização de uma política de pressão máxima que evolui para uma solução negociada, atendendo ao desejo declarado de Trump por um "acordo ótimo" e evitando uma escalada militar no Golfo Pérsico.

A exigência de uma declaração formal de respeito à soberania iraniana, embora possa parecer meramente simbólica, ecoa profundamente na retórica política de Teerã. Da mesma forma, o desmantelamento nuclear com remoção física do material enriquecido é uma demanda histórica da comunidade internacional e um ponto de inflexão potencial para o programa atômico iraniano.

A inclusão do conflito libanês no escopo do memorando sugere que as potências externas veem a estabilidade do país do Levante como intertwined com um acordo mais amplo EUA-Irã, possivelmente buscando atenuar a influência de grupos como o Hezbollah. No entanto, a profundidade e a verificabilidade desses termos, além da confiança mútua quase inexistente, permanecem como os maiores obstáculos.

O sucesso de qualquer entendimento dependerá da capacidade de transformar essas amplas intenções em um texto juridicamente vinculativo, com mecanismos de monitoramento robustos e de aceitação política interna em ambos os países, que enfrentam correntes internas céticas ou abertamente opostas a qualquer concessão ao adversário. Category: Política Internacional Keywords: EUA, Irã, Acordo Nuclear, Estreito de Ormuz, Sanções, Abbas Araghch





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