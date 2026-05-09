Meio Século de Genialidade: As Memórias do Gol do Lençol de Roberto Dinamite

A celebração dos 50 anos de um dos gols mais emblemáticos do futebol brasileiro, marcado por Roberto Dinamite em um clássico inesquecível entre Vasco e Botafogo.

O futebol brasileiro é repleto de momentos que transcendem o tempo, mas poucos possuem a plasticidade e a aura mística do gol do lençol de Roberto Dinamite .

Ao completar 50 anos, esse lance icônico, ocorrido durante um clássico eletrizante entre Vasco e Botafogo pela Taça Guanabara de 1976, continua a ser lembrado como uma obra-prima da categoria e da sabedoria técnica. O cenário era o Maracanã, o templo sagrado do esporte, onde a tensão era palpável. A partida estava empatada em 1 a 1 e o tempo regulamentar se esgotava, deixando a torcida cruz-maltina em um estado de ansiedade extrema.

Naquele momento, o Vasco não buscava apenas a vitória em um clássico, mas a manutenção de seus sonhos de conquistar o título da competição. A narração vibrante de Vitorino Vieira, da Rádio Nacional, capturava a urgência dos segundos finais, criando o clima perfeito para a manifestação de um gênio. A construção da jogada foi um exemplo de sincronia e improviso. Tudo começou com um movimento iniciado por Luís Carlos, que acionou Dinamite pela esquerda.

O atacante, com sua visão de jogo privilegiada, levou a bola para o centro e serviu Dé, o Aranha. Em um movimento rápido, Dé devolveu a posse, e a bola viajou até Zanata, posicionado na direita. O cruzamento de Zanata foi alto e preciso, encontrando o peito de Roberto Dinamite. Foi nesse instante que a magia aconteceu.

Com um domínio primoroso, Dinamite não apenas controlou a bola, mas aplicou um drible desconcertante conhecido como lençol no zagueiro Osmar, fazendo a bola passar por cima da cabeça do defensor com uma elegância rara. Sem deixar a esfera tocar o chão, o craque finalizou de voleio, estufando as redes do Botafogo e selando a vitória por 2 a 1.

O lance foi mais do que um simples gol; foi uma demonstração de superioridade técnica que entrou para a mitologia do futebol carioca, especialmente em uma era onde os campeonatos estaduais eram o ápice do prestígio esportivo. Anos mais tarde, Dé, que hoje atua como comentarista esportivo, recorda a jogada com a nostalgia de quem foi testemunha ocular daquela genialidade.

Ele admite que, embora tenha sido um coadjuvante no lance, a precisão de Dinamite foi o que transformou a jogada em algo antológico. Dé relembra que o passe inicial de Roberto foi forte e alto, exigindo um esforço para a devolução, mas a capacidade do artilheiro de ler o jogo e concluir a sequência com tanta categoria foi o diferencial.

A vitória conquistada com aquele gol permitiu que o Vasco seguisse competitivo, culminando na conquista da Taça Guanabara após uma emocionante decisão nos pênaltis contra o Flamengo. A imagem de Roberto e Dé comemorando, enquanto o goleiro Wendell permanecia caído, tornou-se a capa de jornais da época, simbolizando a resiliência e a qualidade do elenco vascaíno. Roberto Dinamite não foi apenas o autor de um gol extraordinário; ele se tornou a personificação do Vasco da Gama.

Com 190 gols no Campeonato Brasileiro e 284 no Carioca, ele detém recordes que parecem inalcançáveis na era moderna. Sua trajetória inclui o título brasileiro de 1974 e cinco campeonatos estaduais, consolidando-o como o maior ídolo da história do clube. Mesmo após sua partida em janeiro de 2023, aos 68 anos, sua presença permanece viva em São Januário, onde uma estátua imortaliza sua imagem de braços abertos para a torcida.

Para seu filho, Rodrigo Dinamite, esse gol, junto com outro marcado contra o Santos de Pelé, eram os preferidos do pai, que descrevia a execução do lençol como algo instintivo. Essa característica — a união entre o instinto assassino de um centroavante e a delicadeza de um meia — é o que torna o gol do lençol eterno, transformando um lance de 50 segundos em uma memória perpétua para milhões de torcedores





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