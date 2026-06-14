Mega‑Sena tem sorteio adiado para virar 11h no domingo devido à estreia da seleção no Mundial 2026

O sorteio do concurso 3018 da Mega‑Sena foi remarcado para às 11h do domingo em razão da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, e outras loterias também tiveram seus horários alterados para não coincidir com os jogos do Brasileirão.

Como funciona a Mega‑Sena e quais foram as mudanças no cronograma do concurso 3018? A Caixa anunciou que o sorteio deste concurso terá sido adiado para às 11h do domingo, dia 14 de junho, em razão da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Esse ajuste não foi pontual: outros sorteios da Caixa foram remarcados para não coincidir com os jogos do Brasil. Além da Mega‑Sena, as modalidades Loteria Federal, Mega‑Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária tiveram seus dias de realização alterados. Os concursos que estavam previstos para os dias 19 e 24 de junho passaram a ser realizados, respectivamente, no dia 20, às 8h30, e no dia 25, também às 8h30.

Assim, qualquer participante que tinha apostas pendentes terá tempo hábil para concluí-las antes do novo horário de fechamento, que normalmente acontece às 20h30, horário de Brasília. Além do impacto nos concursos, a mudança pode ter efeitos nas apostas dos jackpot. No concurso de quinta-feira, dia 11 de junho, ninguém acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse para R$ 12 milhões.

O acréscimo esperado foi relativemente recuado, pois a data da estreia foi uma etapa sem grande público, mas a expectativa de mulheres e torcedores do Brasil ainda aumenta, especialmente onde havia antecedência de lucro. Em geral, o cronograma de apostas da Caixa prevê três sorteios semanais - às terças, quintas e sábados - mas o cronograma pode ser alterado em ocasiões extraordinárias, como a aplicação de um evento esportivo importante.

Para quem deseja acompanhar, o portal do g1 transmite a Mega‑Sena e todas as outras loterias da Caixa com transmissão ao vivo, iniciando alguns minutos antes do início do concurso. Se você tem interesse em saber mais sobre a forma de aposta, a mínima combinações e os valores envolvidos, há muita informação no site da Caixa e entre os portais de apostas online.

Existem diversos sistemas de apostas online, com horários distintos e formas de pagamento, sendo que a Mega‑Sena exige que a aposta seja feita com pelo menos 6 dezenas, custando R$ 6. Explicando a probabilidade de ganhar, no caso de um jogo simples, os chances de levar o dinheiro para casa são de 1 em 50.063.860. No caso de uma aposta com 20 dezenas, que custa cerca de R$ 232.560, essa probabilidade aumenta para 1 em 1.292. }





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