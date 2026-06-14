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Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões neste domingo; confira horários e como apostar

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Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões neste domingo; confira horários e como apostar
Mega-SenaSorteioAposta
📆6/14/2026 12:43 PM
📰JornalOGlobo
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Concurso 3.018 da Mega-Sena oferece prêmio de R$ 12 milhões. Saiba onde e até quando apostar, preços, bolões e transmissão ao vivo. Também confira其他报道 sobre casos policiais, Copa do Mundo feminina e negociações internacionais.

A Mega-Sena realiza neste domingo, 14 de abril de 2024, o sorteio do concurso 3.018, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões. As apostas podem ser feitas até as 10h (horário de Brasília) em casas lotéricas em todo o país, pela internet através do portal oficial da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

O sorteio acontece às 11h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e nas redes sociais. Para participar do concurso principal, a aposta mínima custa R$ 6,00 e permite a seleção de seis números dentre os 60 disponíveis.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pela própria lotérica ou por grupos de apostadores, com valor mínimo de R$ 18,00 por bolão e cada cota a partir de R$ 6,00. Além da Mega-Sena, outros concursos da Caixa, como a Lotofácil, a Quina e o Dia de Sorte, também ocorrem no mesmo dia, oferecendo diferentes chances de premiação. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. Além do modelo tradicional de seis dezenas, que garante o prêmio principal, os jogadores também podem ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números. O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo, aumentando as chances de ganhar. Para participar, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00. Em outro tema de destaque, instrutores responsáveis pelo salto de uma jovem morta em São Paulo vão responder por homicídio com dolo eventual, segundo a investigação policial. A penalty prevista pode chegar a até 20 anos de prisão, dependendo das circunstâncias do caso e da decisão judicial.

No esporte, a seleção brasileira feminina tem estreia prevista na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia em Los Angeles, cidade que abriga a diáspora iraniana mais numerosa do mundo. Vinte gols em oito partidas já foram marcados na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, com goleadas, a surpresa da Austrália, a estreia frustrante do Brasil e equilíbrio em três dos quatro grupos.

No cenário internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que um acordo será assinado neste domingo, enquanto Iranianos mais uma vez contestam, afirmando que 'não há decisão final'. A agência de notícias iraniana Fars informou que Teerã ainda não tomou uma decisão final sobre a assinatura do memorando em discussão com os EUA para encerrar a guerra no Golfo

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Mega-Sena Sorteio Aposta Prêmio Caixa Econômica

 

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