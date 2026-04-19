Mega-Sena sorteia quase R$ 60 milhões; veja dezenas e próximo concurso

A Mega-Sena, no concurso 2.998, premiou quase R$ 60 milhões com as dezenas 15, 18, 28, 31, 52 e 58. O próximo sorteio será em 23 de abril, e apostas custam a partir de R$ 6,00.

A Mega-Sena , principal modalidade de loteria do Brasil , promovida pela Caixa Econômica Federal , sacudiu o país com o sorteio do concurso 2.998, que distribuiu um prêmio polpudo de quase R$ 60 milhões. Os números que trouxeram a sorte para um ou mais apostadores foram 15, 18, 28, 31, 52 e 58. Este grande prêmio acumula expectativas e sonhos de uma vida transformada, como é costumeiramente associado às loterias de grande porte.

A procura por bilhetes costuma aumentar nesses momentos de premiação vultosa, impulsionando a esperança de que o próximo golpe de sorte possa recair sobre o apostador comum. É importante notar que o calendário da Mega-Sena sofreu uma pequena alteração devido a feriado. O próximo sorteio, que teria acontecido em uma terça-feira, foi adiado para quinta-feira, 23 de abril, em virtude do Dia de Tiradentes, celebrado na terça-feira, 21 de abril. Essa pausa nos sorteios, embora breve, interrompe a rotina semanal de muitos apostadores que acompanham atentamente cada divulgação das dezenas. A antecipação do próximo concurso, já na quinta-feira seguinte, serve para manter o fluxo de jogos e o acúmulo de novos prêmios, caso o prêmio principal desta vez não seja inteiramente sorteado. As apostas para a Mega-Sena seguem acessíveis e diversificadas, com o objetivo de alcançar o maior número de participantes possível. O bilhete simples, com seis dezenas, tem um custo inicial de R$ 6,00, um valor considerado baixo diante do potencial retorno financeiro. Contudo, a modalidade não se limita apenas a acertar as seis dezenas. Os apostadores que acertarem quatro ou cinco números também são contemplados com prêmios secundários, o que aumenta as chances de sair com algum valor, mesmo que não seja o jackpot principal. As apostas podem ser realizadas até as 20h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, ou de forma mais prática e moderna através da internet ou do aplicativo oficial da loteria. Os sorteios, por sua vez, acontecem pontualmente às 21h, diretamente do Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Para aqueles que desejam acompanhar o desenrolar dos números em tempo real, a Caixa oferece transmissão ao vivo pelas suas redes sociais, garantindo transparência e interação com o público. Uma opção interessante para aumentar as chances de ganhar e diluir os custos é o Bolão Caixa. Essa modalidade permite que apostadores se juntem em grupo para realizar apostas conjuntas, aumentando o número de combinações jogadas. No caso da Mega-Sena, os bolões possuem um valor mínimo de R$ 18,00, sendo que cada cota individual pode começar a partir de R$ 6,00. Essa estratégia coletiva tem se mostrado eficaz para muitos jogadores, transformando o ato de apostar em uma experiência mais social e com potencial de retorno amplificado, quando bem planejado e com a participação de um número adequado de cotistas. A gestão e organização dos bolões são feitas pelas próprias lotéricas ou podem ser consultadas através dos canais digitais da Caixa, facilitando o acesso a essa ferramenta de jogo em grupo. Além das informações sobre a Mega-Sena, este boletim de notícias abordou outros temas de relevância. Foi mencionado um laudo que aponta lesões graves no pulmão de uma mulher que faleceu após aula de natação em São Paulo, um fato trágico que exige investigação aprofundada. No esporte, o Vasco da Gama demonstrou resiliência ao virar o jogo contra o São Paulo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Um destaque gastronômico foi a conquista do título de melhor queijo de cabra do mundo por um produto brasileiro, o 'chèvre' do Capril do Lago, premiado em um festival internacional realizado em São Paulo. A produção audiovisual brasileira também foi celebrada com premiações no festival de cinema, destacando os curtas 'Sonhos de apagão' e 'Os arcos dourados de Olinda'. Em âmbito judicial, o Ministério Público apresentou acusações de agressão sexual contra Alberto Posada Peláez. Por fim, o mundo da moda apresentou a nova coleção de Isabela Capeto, que celebra a criatividade com flores, bordados e joaninhas, dividindo a direção criativa com sua filha, Chica. A iniciativa Irineu, do GLOBO, busca integrar a inteligência artificial à produção de conteúdo jornalístico, sempre com a supervisão rigorosa de profissionais da área. Essa fusão de tecnologia e jornalismo visa aprimorar a entrega de informações aos leitores, oferecendo novas ferramentas e perspectivas na cobertura de notícias. A supervisão humana garante a qualidade, a ética e a precisão das reportagens, assegurando que a inteligência artificial seja uma aliada do trabalho jornalístico, e não um substituto para ele. A constante evolução das ferramentas de IA abre caminhos para novas formas de apresentar o conteúdo, desde a personalização até a análise de dados complexos, sempre com o objetivo de informar o público de maneira mais eficaz e envolvente. A integração da IA no jornalismo é um caminho sem volta e a forma como o GLOBO a utiliza, com a chancela de seus jornalistas, demonstra um compromisso com a excelência e a inovação





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