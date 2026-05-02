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Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões neste sábado; saiba como apostar e probabilidades de ganhar

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Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões neste sábado; saiba como apostar e probabilidades de ganhar
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📆5/2/2026 11:04 PM
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O concurso 3.003 da Mega-Sena, que ocorre neste sábado (2), em São Paulo, oferece um prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. Saiba como fazer sua aposta online ou em lotéricas, além das probabilidades de ganhar.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por seus prêmios milionários e pela emoção que gera entre os apostadores. O concurso 3.003, que será realizado neste sábado (2), às 21h, em São Paulo, promete pagar um prêmio acumulado de R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

A transmissão ao vivo dos sorteios das Loterias Caixa, incluindo a Mega-Sena, passou a ser veiculada pelo g1 desde segunda-feira (20), tanto no site quanto no canal oficial do YouTube. A cobertura começa alguns minutos antes de cada concurso, permitindo que os espectadores acompanhem em tempo real o anúncio dos números vencedores.

Para participar, os interessados podem fazer suas apostas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e do aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones, computadores e outros dispositivos. Os bolões digitais, que permitem a compra de múltiplas apostas, podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O pagamento das apostas online pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking, para clientes da Caixa.

É importante lembrar que apenas maiores de 18 anos podem participar. A probabilidade de ganhar na Mega-Sena varia conforme o tipo de aposta. Para um jogo simples, com seis dezenas, que custa R$ 6, a chance de acertar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860, segundo dados da Caixa. Já para uma aposta com 20 dezenas, o valor máximo permitido, que custa R$ 232.560,00, a probabilidade de vitória aumenta para 1 em 1.292.

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, nas terças, quintas e sábados, mantendo a expectativa alta entre os apostadores que sonham em mudar de vida com um único palpite

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