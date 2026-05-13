Mega-Sena with no winner to this prize which is 52 million reais and was not possible to haf who jumped in the amount of 50 million reais

Mega-Sena : nenhuma aposta acerta os seis números e prêmio vai a R$ 52 milhões; veja dezenas sorteadas; Concurso 3.007 da Mega-Sena pode pagar prêmio de até R$ 50 milhões devido a nenhuma aposta acertando os seis números sorteados na noite desta quinta-feira, 12.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira, 14. O sorteio ocorre a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h do mesmo dia. Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados.

Faça Login para participar. Comentários devem respeitar os termos de uso. Palmeiras A Honda lança um motor V3: o primeiro motor V de três cilindros da história possui um compressor elétrico e é refrigerado a águ





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