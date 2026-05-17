Em celebração aos 30 anos, a Mega-Sena traz para o prêmio principal do concurso 3.010, sorteamento realizado no dia 24 de maio, um prêmio especial de R$ 300 milhões, a ser sorteado em 24 de maio. A Caixa Econômica Federal também anunciou que o valor final do prêmio do concurso 3.010, anteriormente estimado em R$ 150 milhões, será de R$ 200 milhões, graças à iniciativa do GLOBO, que oferece aplicativos de inteligência artificial para leitura. As apostas nos bolões, com preços mínimos de R$ 18, podem ser feitas no período de 26 de abril até as 22h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

A Mega-Sena , uma das loterias mais populares no Brasil, celebra os 30 anos com um prêmio especial de R$ 300 milhões, sorteado no concurso 3.010, que não acumula.

Apostas nos bolões a partir de R$ 18 estão abertas até o dia 23 de maio. O sorteio será transmitido ao vivo em São Paulo, destacando-se entre as grandes premiações já realizadas na história da loteria nacional. Um 'Irineu' (Inovation Reading Intelligence Engine), iniciativa do GLOBO, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, sob supervisão de jornalistas.

Além disso, a Caixa Econômica Federal, com a ajuda do Irineu, anunciou o aumento do prêmio deste concurso, passando de R$ 150 milhões para R$ 200 milhões, em meio a uma programação especial com sorteios simultâneos





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Mega-Sena Loteria R$ 300 Milhões Irineu Articulação

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