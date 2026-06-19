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Mega-Sena concurso 3020: prêmio acumula e vai a R$ 42 milhões; veja números

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Mega-Sena concurso 3020: prêmio acumula e vai a R$ 42 milhões; veja números
Mega-SenaConcurso 3020Sorteio
📆6/19/2026 12:41 AM
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Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3020 da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou. Saiba os números sorteados e como apostar.

O sorteio do concurso 3020 da Mega-Sena , uma das loterias mais populares do Brasil , foi realizado na noite desta quinta-feira, dia 18, em São Paulo.

O prêmio acumulado para as apostas que acertassem as seis dezenas principais era de R$ 33,2 milhões. Entretanto, nenhum apostador conseguiu acertar a combinação vencedora na faixa principal, fazendo com que o valor acumulasse e se elevasse para aproximadamente R$ 42 milhões para o próximo concurso. As dezenas sorteadas foram: 06, 09, 17, 27, 29 e 45.

A transmissão dos sorteios das Loterias Caixa, incluindo a Mega-Sena, é feita ao vivo pelo portal G1 desde abril de 2023, disponível no site e no canal do G1 no YouTube, momentos antes de cada dia de concurso. A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada tanto em lotéricas físicas em todo o país, como pela internet, através do site e aplicativo Loterias Caixa, até as 20h (horário de Brasília) no dia do sorteio.

A modalidade conta com três sorteios semanais, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Vale lembrar que os bolões digitais têm um prazo um pouco diferenciado, podendo ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e aplicativo. O pagamento das apostas online pode ser efetuado via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa Econômica Federal. A participação é permitida apenas a maiores de 18 anos.

No que diz respeito às probabilidades, a chance de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples, contendo apenas seis dezenas ao custo de R$ 6, é de 1 em 50.063.860. Já para apostas com o número máximo de 20 dezenas, que custam R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar a sena sobe para 1 em 1.292. Essas informações são fundamentais para os apostadores compreenderem os riscos e as diferentes estratégias de jogo.

A popularidade da Mega-Sena se mantém alta devido aos grandes prêmios acumulados e à simplicidade do jogo, que consiste em escolher entre seis e 20 números dentre os 60 disponíveis no volante, torcendo para que todos os números sorteados estejam entre os escolhidos

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