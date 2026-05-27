Mega-Sena concurso 3011: números sorteados e detalhes do sorteio

Resultado do concurso 3011 da Mega-Sena com prêmio de R$ 2,6 milhões. Veja as dezenas sorteadas e saiba como apostar.

O sorteio do concurso 3011 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira, 26 de novembro, em São Paulo. As seis dezenas sorteadas foram: 02, 05, 27, 36, 40 e 60.

O prêmio estimado para as apostas que acertarem todos os números é de R$ 2,6 milhões. A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o rateio detalhado do sorteio, que geralmente é publicado algumas horas após o evento. O g1 tem transmitido ao vivo todos os sorteios das Loterias Caixa desde abril, com início momentos antes de cada concurso, tanto no site quanto no canal do YouTube. Essa iniciativa visa maior transparência e agilidade na divulgação dos resultados.

Para participar da Mega-Sena, a aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até as 20h (horário de Brasília) ou pela internet, por meio do site Loterias Caixa ou aplicativo. Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30 exclusivamente online. O pagamento das apostas online é aceito via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. Lembrando que é necessário ter 18 anos ou mais para apostar.

As probabilidades de ganhar variam conforme o número de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, com seis números, a chance de acertar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860. Caso o apostador opte por uma aposta com 20 dezenas (valor de R$ 232.560,00), a probabilidade sobe para 1 em 1.292. A Mega-Sena realiza três sorteios semanais: terças, quintas e sábados.

O resultado do concurso 3011 é aguardado pelos apostadores de todo o Brasil. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio acumula para o próximo sorteio. A Caixa também divulga as faixas de premiação para acertos de cinco e quatro números. É importante verificar o bilhete após o sorteio e, se ganhador, resgatar o prêmio em até 90 dias.

Prêmios não resgatados neste prazo são repassados ao Tesouro Nacional, aplicados em programas sociais. A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do país, com sorteios que movimentam milhões de reais. Os números sorteados nesta terça-feira podem ser conferidos em qualquer casa lotérica ou nos canais oficiais da Caixa.

Além disso, o g1 disponibiliza uma ferramenta online para consulta rápida dos resultados. Para mais informações sobre como apostar, probabilidades e resultados anteriores, os interessados podem acessar o site da Caixa ou o portal g1. Lembre-se: jogar com responsabilidade, definindo um limite de gastos e não comprometendo o orçamento. A loteria é uma forma de entretenimento e não deve ser vista como investimento





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