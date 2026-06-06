Mega-Sena concurso 3.014 oferece prêmio de R$ 32 milhões; saiba como apostar

Sorteio da Mega-Sena ocorre neste sábado com prêmio de R$ 32 milhões. Veja como fazer sua aposta, probabilidades de ganhar e detalhes sobre transmissão ao vivo.

O concurso 3.014 da Mega-Sena promete um prêmio estimado em R$ 32 milhões para os sortudos que acertarem as seis dezenas sorteadas. O sorteio está agendado para as 21h deste sábado (6), na cidade de São Paulo, e será transmitido ao vivo pelo g1 em seus canais oficiais.

Vale lembrar que no último concurso, realizado na terça-feira (2), nenhum apostador conseguiu acertar a sena, fazendo com que o prêmio principal acumule. A Mega-Sena, uma das loterias mais populares do Brasil, realiza três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados, sob a responsabilidade das Loterias Caixa. A aposta mínima, que custa R$ 6, permite que o jogador escolha seis números entre 60 disponíveis no volante.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país até as 20h, ou pela internet, através do site e aplicativo Loterias Caixa, com a opção de pagamento via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. Para participar, é obrigatório ter pelo menos 18 anos. Além das apostas individuais, existe a possibilidade de participar de bolões digitais, cuja venda se encerra às 20h30, exclusivamente no portal Loterias Online e no aplicativo.

A probabilidade de ganhar o prêmio máximo varia conforme a quantidade de dezenas jogadas. Em um jogo simples de seis dezenas, a chance de acertar a sena é de 1 em 50.063.860. Já para quem aposta com 20 dezenas, o custo sobe para R$ 232.560,00, mas as chances melhoram significativamente, chegando a 1 em 1.292. É importante destacar que, apesar de as probabilidades aumentarem com mais dezenas, o investimento necessário também cresce consideravelmente.

Os resultados de todos os sorteios são divulgados imediatamente após a realização, e os ganhadores têm até 90 dias para resgatar os prêmios nas agências da Caixa Econômica Federal. A Caixa ressalta que os prêmios são pagos em dinheiro e que, caso o valor ultrapasse R$ 1.903,98, é necessário recolhimento de Imposto de Renda, conforme a legislação vigente.

Para acompanhar os números sorteados e verificar possíveis premiações, os apostadores podem utilizar os canais oficiais das Loterias Caixa e do g1, que oferecem serviços gratuitos de consulta de resultados. A popularidade da Mega-Sena se deve, em grande parte, aos seus grandes prêmios e à simplicidade do jogo, que atrai desde apostadores pontuais até aqueles que participam regularmente, seja pormeans de jogos individuais ou bolões.

Com o prêmio acumulado em R$ 32 milhões, a expectativa para o concurso 3.014 é alta, e muitos brasileiros estarão conferindo seus bilhetes na esperança de se tornarem os novos milionários do país. A transmissão ao vivo no g1 garantirá que telespectadores de todo o território nacional acompanhem cada momento do sorteio, reforçando o caráter democrático e acessível dessa loteria que faz parte da cultura brasileira





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