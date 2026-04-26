Mega-Sena Acumula em R$ 103 Milhões: Próximo Sorteio na Terça-feira

O prêmio da Mega-Sena atingiu R$ 103 milhões após o concurso 3.000. As dezenas sorteadas foram 60, 40, 23, 22, 36 e 52. O próximo sorteio será na terça-feira, 28 de abril.

A Mega-Sena atingiu um acúmulo impressionante de R$ 103 milhões após a realização do concurso 3.000, conduzido pela Caixa Econômica Federal . Os números sorteados foram 60, 40, 23, 22, 36 e 52, gerando grande expectativa entre os apostadores em todo o país.

A ausência de ganhadores na faixa principal elevou o prêmio para um valor que pode mudar a vida de quem acertar as seis dezenas. O próximo sorteio está agendado para a terça-feira, 28 de abril, oferecendo uma nova oportunidade para aqueles que sonham em conquistar essa quantia significativa. As apostas podem ser realizadas até as 20h do dia do concurso, através de diversos canais, incluindo casas lotéricas, plataformas online e o aplicativo oficial da Caixa.

Para aqueles que preferem aumentar suas chances, o Bolão Caixa se apresenta como uma alternativa interessante, permitindo a participação em grupo e a divisão do prêmio caso haja sorte. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3.000 da Mega-Sena neste sábado, com um prêmio inicial estimado em R$ 100 milhões. A divulgação das dezenas sorteadas – 60, 40, 23, 22, 36 e 52 – desencadeou uma corrida às casas lotéricas e plataformas digitais para verificar os resultados.

Até o momento, a Caixa não confirmou a existência de ganhadores, mantendo a expectativa em alta para o próximo sorteio. A confirmação ou não de vencedores será divulgada em breve, com as informações sendo atualizadas assim que disponíveis. O valor do palpite mínimo permanece em R$ 6,00, tornando a Mega-Sena acessível a um grande número de pessoas.

Além da aposta tradicional de seis números, que garante o prêmio principal, é possível obter premiações ao acertar quatro ou cinco dezenas, ampliando as chances de ganhar. Os sorteios são realizados às 21h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP), e transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Caixa, permitindo que os apostadores acompanhem o evento em tempo real. A transparência do processo é uma garantia da credibilidade da loteria.

O Bolão Caixa é uma modalidade que permite aos apostadores unirem forças e aumentarem suas chances de ganhar na Mega-Sena. Para participar, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar a ajuda de um atendente em uma casa lotérica. Na Mega-Sena, os bolões possuem um preço mínimo de R$ 18,00, com cada cota custando a partir de R$ 6,00. Essa opção é ideal para grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho que desejam apostar juntos.

Além da Mega-Sena, outras notícias relevantes do cenário nacional e internacional também ganharam destaque. No futebol, o Botafogo empatou em um jogo emocionante contra o Internacional, com quatro gols marcados. Na Hungria, um Premier anunciou sua renúncia a uma vaga de deputado após uma derrota eleitoral. No Brasil, o governador Zema retomou seus ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) com um vídeo de inteligência artificial, ironizando um pedido de inclusão em um inquérito sobre fake news.

Na Palestina, eleições foram realizadas pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza, com baixa participação. No Flamengo, o jogador De la Cruz foi vetado para atuar em um jogo contra o Atlético-MG devido ao gramado sintético, juntamente com outros desfalques como Pulgar, Paquetá e Carrascal. Por fim, Barboza foi escalado como titular do Botafogo contra o Internacional, em sua décima partida pelo alvinegro no Brasileirão





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