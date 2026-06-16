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Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 16 milhões nesta terça-feira

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Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 16 milhões nesta terça-feira
Mega-SenaPrêmio AcumuladoR$ 16 Milhões
📆6/16/2026 6:13 AM
📰CNNBrasil
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Sorteio da Mega-Sena ocorre hoje com prêmio acumulado de R$ 16 milhões. Entenda como apostar, regras de bolão e distribuição do prêmio.

A Mega-Sena acumulou após o sorteio do último domingo, quando não houve ganhadores da premiação máxima. Agora, o prêmio principal pode chegar a impressionantes R$ 16 milhões no concurso que ocorrerá nesta terça-feira.

O sorteio está programado para as 21h, no Espaço da Sorte, na icônica Avenida Paulista, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da Caixa Econômica Federal, permitindo que os apostadores acompanhem tudo em tempo real. Para participar, os interessados têm até as 20h - uma hora antes do início do sorteio - para registrar suas apostas. É possível fazê-lo em qualquer casa lotérica credenciada, além do site e do aplicativo oficial da Caixa.

A aposta mais simples, com a marcação de seis números, custa R$ 6. No entanto, para os jogos realizados exclusivamente pela internet, o valor mínimo da aposta sobe para R$ 30, seja em um único jogo ou combinado com outros. Além da aposta individual, há a possibilidade de entrar em um bolão, um grupo que aposta em conjunto. Nesse formato, cada participante recebe um recibo de cota, que lhe dá direito a uma parte do prêmio caso os números saiam.

Os bolões oficiais têm cota mínima de R$ 6 e o grupo deve ter entre 2 e 100 cotas, com valor total mínimo de R$ 15. Também é possível comprar cotas de bolões já organizados pelas próprias lotéricas, mas fique atento: pode haver uma taxa de serviço extra, de até 35% sobre o valor da cota, cobrada pela unidade. A distribuição do prêmio segue regras estabelecidas: 43% do total arrecadado com os jogos é destinado ao prêmio bruto.

Dessa porcentagem, 45% vão para os acertadores da sena (6 números); outros 17% ficam acumulados e são distribuídos nos concursos de final 0 ou 5, também para quem acerta a sena. Uma fatia de 10% acumula para a faixa principal da Mega da Virada, o concurso especial de final de ano. Se não houver ganhadores em determinada faixa, o valor acumula para o próximo concurso, na mesma categoria.

É importante lembrar que os prêmios prescrevem em 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro não resgatado é transferido para o Tesouro Nacional e aplicado no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), beneficando estudantes de todo o país. Essa modalidade de loteria, uma das mais populares do Brasil, mobiliza milhões de apostadores a cada concurso.

A expectativa por um prêmio acumulado de R$ 16 milhões atrai tanto os jogadores eventuais quanto os mais experientes, que buscam estratégias, como o uso de fechamentos matemáticos ou a preferência por datas especiais nos números. A facilidade de apostar tanto presencialmente quanto online contribui para o grande volume de jogos. Enquanto a sorte não bate à porta de um único ganhador, todos sonham com a liberdade financeira que o prêmio pode proporcionar.

A cada concurso, histórias de vida transformadas pela Mega-Sena são relembradas, alimentando a esperança de que, nesta terça-feira, mais um brasileiro ou um grupo de amigos possa ver sua vida mudar para sempre

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Mega-Sena Prêmio Acumulado R$ 16 Milhões Como Apostar Bolão

 

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