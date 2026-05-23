Mega-Sena 30 anos: concurso especial de R$ 200 mi mudam datas de sorteios e terão horário diferente do habitual; veja

Mega-Sena 30 anos: vendas exclusivas para concurso especial de R$ 200 mi começam no domingo; saiba como jogar

Mega-Sena 30 anos: concurso especial de R$ 200 mi muda datas de sorteios e terá horário diferente do habitual; veja Mega-Sena 30 anos: vendas exclusivas para concurso especial de R$ 200 mi começam no domingo; saiba como jogar 30 anos da Mega-Sena , programado para o próximo domingo, 24, promete um dos maiores prêmios da história do concurso, estimado em R$ 300 milhões.

Caso algum apostador vença o prêmio sozinho, ele terá um amplo leque de possibilidades para gastar a bolada. O valor do prêmio, por exemplo, é equivalente a 2 meses e 20 dias de salário de Cristiano Ronaldo, jogador de futebol do Al-Nassr e considerado o atleta mais bem pago do mundo. O salário do português é de US$ 275 milhões por ano (R$ 1,3 bilhão, na cotação atual).

Mega-Sena 30 anos: concurso especial de R$ 200 mi muda datas de sorteios e terá horário diferente do habitual; veja Mega-Sena 30 anos: vendas exclusivas para concurso especial de R$ 200 mi começam no domingo; saiba como jogar Caso o vencedor queira destinar todo o valor a um fim social, com o prêmio especial da Mega-Sena é possível comprar quase 340 mil cestas básicas (exatamente 339.389 unidades), considerando o preço médio de R$ 883,94 em São Paulo, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Dois elencos komplettos da Série A do Campeonato Brasileiro Com o prêmio, é possível comprar o elenco completo de dois tims da elite do futebol brasileiro: o do Mirassol, avaliado em R$ 164 milhões, e o da Chapecoense, de R$ 95 milhões, segundo o site especializado Transfermarkt. Com o desembolso de R$ 259 milhões pelos jogadores de ambos os tims, ainda sobrariam R$ 41 milhões para a vinda de mais algum reforço de peso. 299 noites na suite de hotel mais caro do mundo É possível arcar com quase 300 diarias da Empathy Suíte, do Palms Casino Resort, em Los Angeles, nos EUA, e considerada a suite de hotel mais cara do mundo.

Para se hospedar lá, é necessário gastar US$ 200 mil (R$ 1 milhão) por noite, com estadia minima de duas diarias. A influenciadora é dona de um Cessna Citation Sovereign, de 2005, que tem capacidade para ate 11 passageiros e é avaliado em R$ 28 milhões. Nesse valor, seria possivel comprar 10 aeronaves iguais a da Virginia. O camisa 10 do Santos é dono de um Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge, avaliado em R$ 9 milhões.

Assim, com base no premio no premio pelos 30 anos da Mega-Sena, seria possivel adquirir 33 veiculos iguais ao do jogador. O combo com batata e refrigerante medio do sanduiche icnico do McDonald's sai a partir de R$ 39,90. Portanto, com o premio da Mega-Sena, eh possivel adquirir 7.518.796 combos. Ou então, caso o vencedor deseje gastar a bolada com apenas um combo por dia, eh possivel comer Big Mac diariamente por mais de 20 mil anos





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