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Mega-Sena 30 Anos: Concurso Especial de R$ 200 MI com Datas e Horários Diferentes

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Mega-Sena 30 Anos: Concurso Especial de R$ 200 MI com Datas e Horários Diferentes
Mega-Sena30 AnosR$ 200 Milhões
📆5/27/2026 12:54 AM
📰Terranoticiasbr
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A Mega-Sena celebra 30 anos com um concurso especial de R$ 200 milhões que altera as datas e horários dos sorteios. Enquanto isso, o concurso regular acumulou em R$ 6 milhões após nenhum acerto na terça-feira. Detalhes sobre premiações na quina e quadra, e informações sobre o próximo sorteio.

A Mega-Sena comemora 30 anos com um concurso especial que oferece um prêmio principal de R$ 200 milhões, mudando as datas e horários habituais dos sorteios.

Enquanto isso, no concurso regular 3.011 realizado na terça-feira, 26, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo o prêmio acumular em R$ 6 milhões para o sorteio da próxima quinta-feira, 28. Na quina, com cinco acertos, 16 apostas foram premiadas com R$ 54.125,58 cada, e na quadra, com quatro acertos, 1.509 apostas receberam R$ 945,98.

O próximo concurso regular ocorrerá na quinta-feira, 28, a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa, e as apostas podem ser feitas até as 20h do mesmo dia. O sorteio especial de aniversário de 30 anos da Mega-Sena traz regras diferentes e um horário alterado, alterando a rotina semanal de sorteios que normalmente acontece às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar os seis números sorteados.

Além disso, o texto menciona uma reportagem sobre mulheres no Marrocos que capturam neblina para transformá-la em água potável, mas esse conteúdo não está diretamente relacionado ao tema principal da Mega-Sena. A seção de comentários e avisos sobre denúncias foram ignorados por serem boilerplate

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Mega-Sena 30 Anos R$ 200 Milhões Concurso Especial Sorteio Prêmio Datas Diferentes Horário Alterado

 

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