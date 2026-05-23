Mega-Sena 30 anos: Concurso Especial de R$ 200 mi com prêmio estimado em R$ 300 milhões

Mega-Sena 30 anos: concurso especial de R$ 200 mi muda datas de sorteios e terá horário diferente do habitual; veja Mega-Sena 30 anos: vendas exclusivas para concurso especial de R$ 200 mi começam no domingo; saiba como jogar30 anos da Mega-Sena , que acontece neste domingo, 24, tem prêmio estimado em R$ 300 milhões. Caso alguém acerte os números sozinho, terá à disposição opções de investimento que podem levar a uma renda passiva mensal milionária, sem precisar trabalhar por mais nem um único dia. Investindo R$ 300 milhões em Tesouro Selic, o ganhador teria um rendimento mensal de R$ 2,5 milhões, já descontados os impostos. Caso o valor seja investido na poupança, forma de investimento preferida do brasileiro, esse valor cai para R$ 2 milhões.

Mega-Sena 30 anos : concurso especial de R$ 200 mi muda datas de sorteios e terá horário diferente do habitual; veja Mega-Sena 30 anos : vendas exclusivas para concurso especial de R$ 200 mi começam no domingo; saiba como jogar 30 anos da Mega-Sena , que acontece neste domingo, 24, tem prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Caso alguém acerte os números sozinho, terá à disposição opções de investimento que podem levar a uma renda passiva mensal milionária, sem precisar trabalhar por mais nem um único dia. Investindo R$ 300 milhões em Tesouro Selic, o ganhador teria um rendimento mensal de R$ 2,5 milhões, já descontados os impostos. Caso o valor seja investido na poupança, forma de investimento preferida do brasileiro, esse valor cai para R$ 2 milhões.

Mega-Sena 30 anos: concurso especial de R$ 200 mi muda datas de sorteios e terá horário diferente do habitual; veja Mega-Sena 30 anos: vendas exclusivas para concurso especial de R$ 200 mi começam no domingo; saiba como jugar Olá, tudo bem? Preparado para o Mega-Sena 30 anos, que já está rolando? Você sabia que tem um prêmio estimado em mais de R$ 300 milhões? Essa oportunidade incrível pode mudar sua vida para sempre!

Se a sorte estiver em seu favor e você acerte os números sozinho, verá que terá à disposição várias opções de investimento. Com R$ 300 milhões, você pode viver uma vida confortável por vida, sem precisar trabalhar mais ou trabalhar por um único dia. E para facilitar seus cálculos, vamos compartilhar com a você como investir o dinheiro e como ele rende





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