Medida de inflação preferida por Warsh gera debate sobre a real trajetória dos preços nos EUA

A média aparada do Fed de Dallas, citada por Kevin Warsh, mostra inflação mais baixa, mas economistas alertam para distorções causadas por tarifas, enquanto o núcleo do PCE continua elevado.

O debate sobre a verdadeira trajetória da inflação nos Estados Unidos ganhou novos contornos nesta semana, à medida que diferentes indicadores apontam para direções opostas.

Enquanto a medida de inflação preferida pelo indicado ao Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, mostra sinais de arrefecimento, outros indicadores amplamente acompanhados pelos formuladores de políticas sugerem que as pressões sobre os preços continuam elevadas. A chamada média aparada do Fed de Dallas, que Warsh mencionou em sua audiência de confirmação no Senado no mês passado, registrou uma desaceleração em abril, oferecendo evidências de que a inflação pode estar melhorando.

No entanto, críticos apontam que essa medida pode estar subestimando a verdadeira tendência inflacionária devido a distorções causadas pelas tarifas comerciais impostas pelo governo Trump. O indicador de média aparada do Fed de Dallas funciona eliminando os preços com as maiores e menores variações, deixando apenas um conjunto intermediário que supostamente reflete a tendência subjacente da inflação. Em condições normais, esse método é eficaz para filtrar ruídos sazonais e choques temporários.

Porém, segundo Tyler Atkinson, economista do Fed de Dallas, a situação atual é atípica. As tarifas sobre uma ampla gama de produtos importados elevaram os preços de muitos itens de forma generalizada, invertendo o padrão usual em que os itens com preços em queda ou com aumentos modestos superam aqueles com altas acentuadas. Como resultado, ao cortar mais itens de alta inflação do que os de baixa, a média aparada acaba sendo puxada para baixo, subestimando as pressões inflacionárias reais.

Isso já ocorreu durante o surto inflacionário pós-pandemia, quando a mesma medida emitiu um sinal falso de inflação mais fraca. Em contraste, o núcleo do índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), que exclui alimentos e energia voláteis, subiu 3,3% nos 12 meses até abril, o maior aumento desde 2023. A diretora do Fed, Lisa Cook, classificou essa trajetória como 'claramente na direção errada'.

Analistas do Standard Chartered Bank, como Steve Englander e Dan Pan, argumentam que é difícil considerar a desinflação sinalizada pela média aparada como real, destacando que historicamente essa medida não tem sido tão eficaz quanto o núcleo do PCE em prever a inflação futura. Enquanto isso, a média aparada do Fed de Cleveland, outra métrica similar, caiu para 2,8% nos últimos meses, ligeiramente acima da versão de Dallas.

O economista de Harvard Jason Furman alertou que a escolha da média aparada pode ter sido feita por razões ex post, e sugeriu que o Fed deveria realizar um estudo mais aprofundado para encontrar a melhor extração de sinais, em vez de se basear em indicadores que podem estar distorcidos. Se as pressões de preços induzidas por tarifas diminuírem conforme o esperado, o problema pode se resolver sozinho, mas até lá, outros indicadores de inflação subjacente merecem mais atenção dos formuladores de políticas





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