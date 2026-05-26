Médicos devem perguntar sobre uso de redes sociais em consultas com pacientes jovens, afirma a Academy of Medical Royal Colleges

O governo do Reino Unido está próximo de encerrar a consulta pública sobre o uso de redes sociais por menores de 16 anos e está considerando medidas como proibir as redes sociais para crianças, como aconteceu na Austrália.

A Academy of Medical Royal Colleges afirma que médicos devem incluir em suas consultas com pacientes jovens perguntas sobre tempo de tela e uso de redes sociais .

Embora não haja consenso entre a comunidade científica de que o tempo de tela em geral seja prejudicial às crianças, os médicos dizem que a questão se tornou uma 'unanimidade' da profissão. O governo do Reino Unido está próximo de encerrar a consulta pública sobre o uso de redes sociais por menores de 16 anos e está considerando medidas como proibir as redes sociais para crianças, como aconteceu na Austrália.

Ativistas estão divididos sobre se uma proibição total de aplicativos sociais para crianças seria a melhor abordagem. A pesquisa identificou 3 tipos cerebrais diferentes de TDAH: como isso pode mudar o tratamento para o transtorno. O diretor-executivo de um banco pediu desculpas após descrever seus funcionários como 'capital humano de menor valor'.

A ministra de Tecnologia do Reino Unido, Liz Kendall, disse que o governo está aprendendo lições com a proibição na Austrália e que o governo está avaliando uma ampla gama de questões e como elas afetam as crianças. Isso pode fazer com que o Reino Unido analise mais de perto plataformas que não foram afetadas pelas restrições da Austrália, como Roblox e Discord.

A consulta recebeu 70 mil contribuições de instituições de caridade, grupos ativistas e indivíduos apresentando suas opiniões sobre uma proibição ou outras intervenções. A Academy of Medical Royal Colleges cita como exemplos os problemas de saúde física e mental causados pela exposição a imagens de violência extrema online. A entidade diz que deveria haver orientação para médicos e outros profissionais de saúde sobre como identificar qualquer uso inadequado ou não saudável de redes sociais e conteúdos online.

A psiquiatra infantil Emily Sehmer disse à BBC que considera os perigos do uso excessivo das mídias sociais 'muito, muito piores' do que fumar, pois bastariam apenas segundos para uma criança ser exposta a conteúdos nocivos. As pessoas também foram convidadas a opinar sobre o acesso das crianças aos chatbots de inteligência artificial e se a fiscalização das verificações de idade deveria ser reforçada.

A ministra de Tecnologia do Reino Unido, Liz Kendall, disse à BBC que o governo está aprendendo lições com a proibição na Austrália e que o governo está avaliando uma ampla gama de questões e como elas afetam as crianças. Isso pode fazer com que o Reino Unido analise mais de perto plataformas que não foram afetadas pelas restrições da Austrália, como Roblox e Discord.

A consulta recebeu 70 mil contribuições de instituições de caridade, grupos ativistas e indivíduos apresentando suas opiniões sobre uma proibição ou outras intervenções. A Academy of Medical Royal Colleges cita como exemplos os problemas de saúde física e mental causados pela exposição a imagens de violência extrema online. A entidade diz que deveria haver orientação para médicos e outros profissionais de saúde sobre como identificar qualquer uso inadequado ou não saudável de redes sociais e conteúdos online.

A psiquiatra infantil Emily Sehmer disse à BBC que considera os perigos do uso excessivo das mídias sociais 'muito, muito piores' do que fumar, pois bastariam apenas segundos para uma criança ser exposta a conteúdos nocivos. As pessoas também foram convidadas a opinar sobre o acesso das crianças aos chatbots de inteligência artificial e se a fiscalização das verificações de idade deveria ser reforçada





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