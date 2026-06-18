Médicos alertam para riscos do calor extremo na Copa do Mundo

Com a Copa do Mundo já em pleno andamento, médicos alertam que os riscos do calor extremo vão muito além das ações em campo. Em determinadas sedes, o calor pode afetar milhões de torcedores e milhares de trabalhadores.

Com a Copa do Mundo já em pleno andamento, médicos alertam que os riscos do calor extremo vão muito além das ações em campo. Em determinadas sedes, o calor pode afetar milhões de torcedores e milhares de trabalhadores.

O verão sempre traz calor, mas os lugares que representam o maior risco podem surpreender. Nos Estados Unidos, especialistas estão de olho nos estádios de três cidades-sede: Miami, Kansas City e Filadélfia. Algumas cidades-sede dos EUA com climas mais quentes - Atlanta, Houston e Dallas - possuem estádios fechados com ar-condicionado, o que pode oferecer certa proteção a torcedores e trabalhadores.

Mas Miami, Kansas City e Filadélfia abrigam estádios ao ar livre, o que significa que têm o potencial de expor os torcedores a 'calor muito intenso' e 'umidade muito elevada'. Independentemente do local onde estejam, especialistas alertam que os torcedores devem estar atentos ao calor durante eventos ao ar livre, incluindo antes e depois das partidas. Há duas coisas com as quais nos preocupamos: a exaustão pelo calor e, de forma mais grave, a insolação.

Eu levantaria todas as minhas bandeiras vermelhas para a cidade de Miami como meu maior motivo de preocupação. A última Copa do Mundo masculina da FIFA, realizada no Qatar em 2022, foi marcada por controvérsias, com denúncias de que trabalhadores migrantes estavam atuando em condições de calor e umidade que colocavam suas vidas em risco nos preparativos para o torneio.

O Kansas City Stadium é um dos locais ao ar livre que sediarão jogos da Copa do Mundo, o que pode representar riscos de calor para os torcedores presentes, alertam especialistas. O evento foi realizado em novembro e dezembro, e sete dos oito estádios eram cobertos e com temperatura controlada. Mas neste verão nos Estados Unidos, no Canadá e no México, a maioria das partidas da Copa do Mundo será realizada em estádios ao ar livre.

Como parte do calendário da Copa do Mundo deste ano, Miami sedia sete partidas, enquanto Kansas City e Philadelphia têm seis cada. Quando a Costa do Marfim derrotou o Equador por 1 a 0 em Philadelphia no domingo, houve um leve aumento nas queixas relacionadas ao calor entre os torcedores atendidos nas instalações médicas do estádio, e 'as temperaturas estavam bem acima de 90'. A maioria das pessoas apresentava alguma doença leve relacionada ao calor, exaustão térmica leve.

Há duas áreas médicas no estádio com médicos de plantão e acessíveis aos torcedores. Os colegas de Faccio trabalharam nas instalações no domingo, e ela está escalada para atuar lá durante a partida de segunda-feira. A exaustão térmica especificamente, que é a apresentação mais comum que vemos, pode manifestar uma série de sintomas que incluem dor de cabeça, náusea, fadiga, cólicas abdominais e câimbras nas pernas.

O Estádio da Filadélfia possui duas áreas médicas no local para torcedores e funcionários, incluindo aqueles que possam apresentar sintomas relacionados ao calor. Haverá muita animação, e muitas famílias talvez fazendo tailgate nos estacionamentos. Eu realmente antecipo que, mesmo antes de o jogo começar, já teremos alguns pacientes.

No Miami Stadium, o Jackson Health System trabalhou com a FIFA para montar áreas médicas para os espectadores que possam precisar de atendimento, disse o Dr. Hany Atallah, diretor médico do Jackson Memorial Hospital. Estamos garantindo que tenhamos os suprimentos adequados disponíveis. Se alguém precisar de fluidos intravenosos ou de outro tipo de atendimento, que tenhamos essas coisas disponíveis





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