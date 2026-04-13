Médico morre em acidente após perseguição em rodovia de Madrid: Julgamento revela detalhes de direção temerária

Um médico que trabalhava na linha de frente contra a Covid-19 em Madrid perdeu a vida em um acidente na M-30. O julgamento dos motoristas envolvidos expõe uma série de infrações e negligências que levaram à tragédia.

No dia em que Juan López morreu, ele não deveria estar trabalhando, mas faltavam mãos na Fundação Jiménez Díaz, em Madrid , para conter a quinta onda do coronavírus que assolava a Espanha. As de Juan estavam sempre disponíveis. Era 25 de julho de 2021, pleno verão. Ele era médico internista especialista em urgências. Saiu de casa por volta das nove horas e por volta das onze e dez chamou sua esposa, também médica no mesmo centro, para avisá-la que estava voltando para casa.

Mas às onze e vinte e nove minutos, um Fiat Punto o atingiu em um túnel da M-30. Foi um golpe mortal. A cadeirinha de bebê de seu filho de 11 meses ficou incrustada em seu assento. Acabou no hospital 12 de Octubre, onde morreu. Uma semana antes, ele soube que sua esposa estava grávida novamente. O acidente foi consequência de uma direção temerária pela M-30, a rodovia de circunvalação de Madrid, entre dois motoristas, Rafa M., ao volante de um Fiat, e Francisco M., com um BMW. O incidente foi provocado por uma ultrapassagem. Este mês, ambos estão sendo julgados na Audiência Provincial de Madrid pelo que a Promotoria qualifica como direção temerária e homicídio doloso. Pede 15 anos de prisão para eles. “Ele era maravilhoso. Um homem gentil, humilde, não posso me sentir mais orgulhosa de ser sua esposa”, disse sua viúva, Laura, na quarta sessão do julgamento que acontece este mês. O silêncio que se gerou para ouvir seu testemunho, cheio de dignidade, era total, o júri a observava fixamente. “Soube que estava grávida e na semana seguinte era viúva”, disse ela. Então, ela detalhou as sequelas que a perda de seu pai deixou em seus filhos, obrigados a estar em tratamento desde muito pequenos. Juan López, que tinha 35 anos quando faleceu, era muito ativo em suas redes sociais. Tentava conscientizar as pessoas sobre a Covid e reivindicar o trabalho dos profissionais de saúde. “Trabalhou turnos infinitos. Só parou de fazê-lo durante quatro dias, quando testou positivo para Covid. Assim que negativou, voltou”, relatou. De fato, ele foi o primeiro médico de seu hospital a receber a vacina contra o vírus. O júri agora terá que decidir qual dos três cenários apresentados aconteceu naquela manhã no túnel da M-30. O motorista do BMW defende que o do Fiat Punto iniciou uma perseguição contra seu veículo após a ultrapassagem, e que ele só estava tentando escapar. Por sua vez, o outro motorista, sustenta, através de seu advogado, que é culpado de “imprudência grave” e não de “algo intencional”. A Promotoria e as acusações sustentam que tudo foi uma corrida entre dois motoristas que “aceitaram e assumiram a possibilidade de que, como consequência dessa direção brutal, um resultado catastrófico pudesse ocorrer”. E assim aconteceu. Um dos policiais municipais que elaborou o relatório descreveu-o com contundência: “Tudo isso começa porque há um veículo que quer ultrapassar outro e dá alguns faróis. Aquele carro desvia e deixa passar, mas aquele primeiro veículo se coloca na frente e freia e, a partir daí, tudo se desencadeia”. Em seguida, o policial fez a pergunta que pairava na sala: “Por quê?”. E ele mesmo respondeu: “Não sabemos. Não sei o que se passa na cabeça de um e de outro”. As imagens das câmeras de segurança da M-30 registram quase todo o percurso dos acusados. Vê-se o primeiro momento em que ambos cruzam suas trajetórias e em que Francisco se coloca atrás e dá os faróis. Vê-se como ele se coloca na frente do Fiat de Rafa na faixa central e parece começar a frear. A partir daí, mais 3,7 quilômetros de direção em alta velocidade. Há momentos em que ambas as carrocerias se tocam. “Há manobras que dão arrepios”, indicou o policial. Raquel, a parceira de Francisco naquele momento, que estava no banco do carona do BMW, descreveu aqueles minutos como uma perseguição. “Ele se colocou ao meu lado e começou a virar o volante para que nos chocássemos contra a parede. Olhei para o rosto dele e fiquei com muito medo. Não parava de procurar coisas para nos jogar. Eu dizia a Paco: ‘Corre que ele vem, ele vem, saia do túnel! Acelera, acelera! Meu Deus, meu Deus!”. A mulher gesticulou tanto durante sua declaração que acabou simulando o impacto do Fiat com o Audi do falecido com um golpe de sua mão contra a mesa. A magistrada teve que pedir que ela se acalmasse. Assim, até que chegaram a um ponto em que havia vários carros e o de Rafa acaba impactando brutalmente contra o Audi de Juan, o médico. “Eu trabalho com isso há muitos anos e esse impacto é dos mais brutais que já vi”, detalhou o agente. “Deformou todo o material até dentro”, corroborou seu colega na investigação. Um dos motoristas que estava atrás e contemplou tudo, contou que tem essa deformação “gravada”: “O impacto tenho 100% dentro da cabeça, lembro-me como o carro amassou”. O impacto também afetou o carro que estava na frente do falecido. Seu motorista, Adolfo C





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