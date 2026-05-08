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Médico de 81 anos preso preventivamente no Paraná suspeito de estuprar paciente durante trabalho de parto

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Médico de 81 anos preso preventivamente no Paraná suspeito de estuprar paciente durante trabalho de parto
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📆5/8/2026 2:48 AM
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Um ginecologista de 81 anos foi preso preventivamente no Paraná suspeito de estuprar uma paciente durante o trabalho de parto em Teixeira Soares. O caso envolve outras denúncias contra o médico, que já havia sido denunciado anteriormente por outras pacientes.

Um médico de 81 anos foi preso preventivamente no Paraná suspeito de estuprar uma paciente durante o trabalho de parto em Teixeira Soares. O ginecologista Felipe Lucas foi detido em Curitiba e é investigado por estupro de vulnerável .

Segundo a vítima, o abuso só teria sido interrompido após a entrada de uma enfermeira na sala. De acordo com a Polícia Civil, a vítima denunciou que sofreu abuso enquanto estava em trabalho de parto. Os investigadores não divulgaram detalhes do caso para preservar a identidade da mulher. O médico já tinha outras denúncias Felipe Lucas, que foi ex-prefeito e ex-vereador de Irati, já havia sido denunciado anteriormente por outras pacientes.

A primeira denúncia foi registrada em fevereiro deste ano, quando uma mulher de 24 anos afirmou ter desconfiado dos procedimentos realizados durante uma consulta médica. Após a divulgação do caso, outras duas mulheres procuraram a polícia e relataram episódios semelhantes ocorridos em 2011 e 2016. O que diz a defesa do médico? A defesa classificou a prisão como ilegal e negou qualquer conduta inadequada por parte do ginecologista.

Os advogados afirmam que existem tentativas de manchar a imagem do médico e contestam as acusações apresentadas pelas vítimas. A Polícia Civil segue investigando as denúncias e apura se há outras possíveis vítimas do médico. O caso tramita sob sigilo judicial

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