Médico de 81 anos preso preventivamente no Paraná suspeito de estuprar paciente durante trabalho de parto

Um ginecologista de 81 anos foi preso preventivamente no Paraná suspeito de estuprar uma paciente durante o trabalho de parto em Teixeira Soares. O caso envolve outras denúncias contra o médico, que já havia sido denunciado anteriormente por outras pacientes.

Um médico de 81 anos foi preso preventivamente no Paraná suspeito de estuprar uma paciente durante o trabalho de parto em Teixeira Soares. O ginecologista Felipe Lucas foi detido em Curitiba e é investigado por estupro de vulnerável .

Segundo a vítima, o abuso só teria sido interrompido após a entrada de uma enfermeira na sala. De acordo com a Polícia Civil, a vítima denunciou que sofreu abuso enquanto estava em trabalho de parto. Os investigadores não divulgaram detalhes do caso para preservar a identidade da mulher. O médico já tinha outras denúncias Felipe Lucas, que foi ex-prefeito e ex-vereador de Irati, já havia sido denunciado anteriormente por outras pacientes.

A primeira denúncia foi registrada em fevereiro deste ano, quando uma mulher de 24 anos afirmou ter desconfiado dos procedimentos realizados durante uma consulta médica. Após a divulgação do caso, outras duas mulheres procuraram a polícia e relataram episódios semelhantes ocorridos em 2011 e 2016. O que diz a defesa do médico? A defesa classificou a prisão como ilegal e negou qualquer conduta inadequada por parte do ginecologista.

Os advogados afirmam que existem tentativas de manchar a imagem do médico e contestam as acusações apresentadas pelas vítimas. A Polícia Civil segue investigando as denúncias e apura se há outras possíveis vítimas do médico. O caso tramita sob sigilo judicial





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estupro De Vulnerável Trabalho De Parto Priso Preventiva Polícia Civil Identidade Da Mulher Tentativas De Manchar A Imagem Acusações Apresentadas Pelas Vítimas Segurança Jurídica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Operação da PF mira fraude milionária no seguro-desemprego em São Paulo e ParanáO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Atestado falso para soltar presos: médico atira quatro vezes contra policiais durante operaçãoEle é investigado por emissão de declaração falsa para ajudar advogada a fundamentar pedidos de liberdade ou prisão domiciliar de detentos

Read more »

Advogada e médico são presos por fraudes em atestados para detentos em SCSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Ginecologista é preso suspeito de estuprar paciente durante trabalho de parto no ParanáO médico Felipe Lucas, de 81 anos, já havia sido denunciado por outras mulheres; defesa afirma que acusação é falsa

Read more »