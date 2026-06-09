Medicamento experimental pode ajudar pacientes a perder peso

A empresa anunciou que pacientes perderam, em média, 10,5% do peso corporal após 26 semanas de tratamento em um estudo de fase intermediária. Ao final das 36 semanas de acompanhamento, os participantes que receberam a dose mais alta do medicamento experimental, de 75 mg, registraram perda média de 11,8% do peso corporal. Entre aqueles que receberam a dose de 50 mg, a redução foi de 8% após 26 semanas e chegou a 9% ao término do estudo.

A empresa anunciou nesta segunda-feira (8), durante conferência da Associação Americana de Diabetes (ADA, na sigla em inglês), em Nova Orleans, que pacientes perderam, em média, 10,5% do peso corporal após 26 semanas de tratamento em um estudo de fase intermediária.

Ao final das 36 semanas de acompanhamento, os participantes que receberam a dose mais alta do medicamento experimental, de 75 mg, registraram perda média de 11,8% do peso corporal. Entre aqueles que receberam a dose de 50 mg, a redução foi de 8% após 26 semanas e chegou a 9% ao término do estudo.

Se aprovado, ele poderá disputar espaço com outras terapias orais para obesidade, como a semaglutida em comprimidos, da Novo Nordisk, que alcançou perda de peso de cerca de 14% em estudos clínicos, e a orforgliprona, da Lilly, associada a uma redução aproximada de 12% do peso corporal em um estudo de fase final. Também durante a conferência em Nova Orleans, a Roche apresentou novos dados sobre a enicepatide, sua candidata ao tratamento da obesidade.

Em um estudo clínico de fase intermediária, os participantes registraram perda média de 22,7% do peso corporal após 48 semanas de tratamento





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diabetes Obesidade Tratamento Medicamento Enicepatide

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Novo medicamento experimental aumenta sobrevida em pacientes com câncer de pâncreas metastáticoEstudo com cerca de 500 pacientes revelou que um tratamento experimental que atua no KRAS prolonga a vida e diminui o risco de morte em comparação com a quimioterapia padrão, podendo se tornar nova opção terapêutica para câncer de pâncreas avançado nos próximos meses.

Read more »

Homem morre após colisão entre carro e trem em Alfredo Vasconcelos, MGUm acidente trágico ocorreu na manhã desta segunda-feira, 8, em Alfredo Vasconcelos, no Campo das Vertentes, Minas Gerais, onde um homem de 59 anos morreu após o carro em que estava ser atingido e arrastado por um trem. O incidente aconteceu em uma passagem em nível do município. A MRS Logística, concessionária responsável pela linha ferroviária, informou que o maquinista trafegava cumprindo todos os procedimentos de segurança, acionou os freios de emergência ao perceber o veículo tentando transpor a linha, mas não evitou a colisão. A empresa reforçou a importância de motoristas respeitarem a sinalização ferroviária e adotarem cuidados, como parar, olhar para os dois lados e escutar antes de atravessar. A infração de não parar em passagem de nível é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. As policias civil e militar, além da secretaria de saúde, foram procuradas para mais detalhes.

Read more »

Entenda mal estar entre James Rodríguez e Petro às vésperas da CopaCraque da seleção da Colômbia não atendeu a pedido de foto feito por Antonella, filha do presidente Gustavo Petro, em evento de despedida. Momento viralizou nas redes sociais. Colômbia vai

Read more »

Farmacêutica britânica conclui estudo com resultados promissores para o 'comprimido de Mounjaro'Medicamento marcaria a entrada da AstraZeneca no mercado de medicamentos contra a obesidade

Read more »