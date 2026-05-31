Médica e pesquisadora Angelita Habr-Gama morre aos 93 anos

Angelita Habr-Gama foi uma das médicas mais influentes do Brasil e contribuiu significativamente para o desenvolvimento da coloproctologia. Ela foi a primeira mulher a receber a medalha Bigelow e a primeira a fazer residência em cirurgia no Hospital das Clínicas da USP. Ela também foi a primeira mulher a chefiar o Departamento de Cirurgia da FMUSP e integrou a equipe que cuidou de Tancredo Neves.

Morreu aos 93 anos a médica e pesquisadora Angelita Habr-Gama , referência mundial em coloproctologia. Ela foi a primeira mulher a receber a medalha Bigelow e a primeira a fazer residência em cirurgia no Hospital das Clínicas da USP.

Angelita Habr-Gama nasceu na Ilha de Marajó, no Pará, e se mudou para São Paulo com seis anos de idade. Ela insistiu em estudar medicina apesar da resistência de seu pai e se tornou a primeira mulher a chegar à residência em cirurgia em 1957. Ao fim da residência, ela decidiu especializar-se nas operações do intestino e buscou um estágio no Hospital St. Marks, em Londres.

Inicialmente, foi rejeitada pelo fato de o hospital só aceitar homens, mas insistiu e foi a primeira mulher a ser admitida na instituição em 1962. De volta ao país, ela retomou seu trabalho no Hospital das Clínicas da FMUSP e foi a primeira mulher a chefiar o Departamento de Cirurgia. Ela também atuou para que o Ministério da Educação reconhecesse a coloproctologia como uma especialidade e integrou a equipe que cuidou de Tancredo Neves.

Angelita Habr-Gama acumulou conquistas na carreira, tornando-se professora emérita da FMUSP, membro de várias sociedades médicas e detentora de dezenas de prêmios nacionais e internacionais. Ela foi diagnosticada com o novo coronavírus durante a pandemia de covid-19 e passou 50 dias internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dois anos depois, Angelita foi reconhecida pela Universidade de Stanford como uma das médicas que mais contribuíram para o desenvolvimento da Ciência no mundo.

Ela faleceu aos 93 anos de idade, deixando um legado inesquecível na medicina brasileira





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