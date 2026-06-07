Apesar de negociações de paz estagnadas, o Paquistão atua como mediador levando mensagem importante ao líder supremo iraniano. Enquanto isso, EUA e Irã trocam ataques no Estreito de Ormuz e conflito se intensifica no Líbano, com mais de 3.500 mortos.

As negociações de paz entre Irã e Estados Unidos encontram-se em um impasse, apesar dos contínuos esforços de mediação do Paquistão . O ministro do Interior paquistanês, Mohsen Naqvi, realizou uma visita a Teerã na qual entregou uma carta especial ao ministro das Relações Exteriores iraniano, destinada ao líder supremo Mojtaba Khamenei.

Naqvi descreveu a mensagem como muito importante, mas não divulgou seu conteúdo. Enquanto isso, tanto o Irã quanto os EUA adotaram uma postura de silêncio nos últimos dias,contrastando com a atmosfera otimista do final de maio, quando um protocolo de acordo parecia próximo de ser finalizado.

O presidente americano Donald Trump busca uma solução para um conflito que se tornou impopular domesticamente, enquanto o Irã alega ter infligido um duro revés aos EUA, apesar das perdas significativas de líderes militares e de milhares de civis em bombardeios. Um cessar-fogo inicialmente estabelecido em 8 de abril trouxe um período de calma que durou semanas, mas as hostilidades recrudesceram recentemente, com foco no Estreito de Ormuz, via marítima estratégica para o petróleo controlada pelo Irã.

Observadores avaliam que a situação pode se prolongar em um estado de suspensão, com trocas de mísseis e drones que não levam a uma estabilidade duradoura. Para a população civil, a vida já estava mais difícil antes da guerra e agora itens essenciais tornaram-se inacessíveis, como se fossem 'sonhos ou contos de fadas'. Na madrugada de sexta-feira, o Exército americano anunciou ter derrubado dois drones iranianos que ameaçavam a navegação internacional no Estreito de Ormuz.

O Comando Central dos EUA (Centcom)重申 que as forças americanas permanecem em alerta e prontas para se defender de agressões. Mais cedo, naquela mesma tarde, o Centcom havia relatado a interceptação de quatro drones iranianos disparados em direção ao estreito, seguida por um ataque a instalações de radares de vigilância costeira iranianas. Em retaliação, o Irã lançou mísseis contra instalações militares no Kuwait e no Bahrein, países aliados dos EUA que condenaram a ação como uma escalada perigosa.

Paralelamente, o conflito se estende ao front no Líbano, onde projéteis foram disparados contra Israel no domingo, apesar de um cessar-fogo teoricamente válido. A guerra começou em 2 de março quando o Hezbollah, grupo libanês apoiado pelo Irã, atacou Israel para vingar a morte do anterior líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Em resposta, o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu informou que o exército israelense atingiu centros de comando do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute.

O conflito no Líbano já causou mais de 3.560 mortos, segundo autoridades locais, enquanto Israel registra a morte de 29 soldados e um funcionário civil terceirizado. Um dos pontos de divergência centrais nas negociações indiretas entre Irã e EUA é a inclusão do fim das hostilidades no Líbano. Teerã insiste que qualquer acordo deve abranger a cessação dos combates entre Israel e o Hezbollah, ao passo que Washington prefere tratar esse tema separadamente.

As posições dos dois países permanecem distantes em questões como o conflito libanês, a liberação de ativos iranianos congelados no exterior, o programa nuclear iraniano e o controle do Estreito de Ormuz. Em um desenvolvimento paralelo, o Irã, que participará da Copa do Mundo organizada pelos EUA, México e Canadá, denunciou tratamento discriminatório contra sua delegação, pois vários membros da equipe técnica tiveram vistos negados para entrada no território americano.

Essa situação adiciona um novo elemento de tensão bilateral no contexto das relações complexas entre os dois países. O jornalismo que prioriza a verdade factual e a denúncia de injustiças permanece essencial em tempos de conflito, quando a vida das populações civis se torna cada vez mais difícil e a informação confiável é crucial para a democracia





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