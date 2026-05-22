As autoridades globais confirmam mais 82 casos confirmados da cepa do Ebola na República Democrática do Congo e registram sete mortes confirmadas. Um cidadão norte-americano que trabalhava na região foi transferido para a Alemanha onde é aguardada o resultado de análises para determinar se está infectado com o vírus. A Organización Mundial de la Salud (OMS) avisa que o número de casos suspeito é de quase 750, sendo 177 mortes suspeitas no período. No Uganda, dois casos confirmados foram detectados em pessoas que viajaram da RDC. Um deles foi fatal. A OMS examinou sua avaliação de risco e viu que existe um potencial de disseminação alta, muito alta e que mudou completamente a dinâmica da doença, especialmente em relação aos vieses no local da doença. O chefe da OMS cautioned as autoridades sobre o uso de detento impondo pressões sobre a doação de sangue para tratamento contra o surto de ebola. É um antivírus Oral experimental

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a República Democrática do Congo registrou 82 casos confirmados da cepa do Ebola . As mortes confirmadas foram sete.

A OMS colocou em revisão sua avaliação de risco para muito alto no nível nacional, alto no nível regional e baixo no nível global. O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou isso em coletiva de imprensa. Foram registradas 177 mortes suspeitas e quase 750 casos suspeitos. A situação em Uganda é estável, com dois casos confirmados em pessoas que viajaram da RDC, um deles fatal.

O diretor de operações de alerta e resposta a emergências de saúde da OMS, Abdirahman Mahamud, afirmou que o potencial de disseminação rápido desse vírus é alto, muito alto, e isso mudou toda a dinâmica. Um cidadão norte-americano que estava trabalhando no Congo foi confirmado como portador do vírus e transferido para a Alemanha. A OMS também ficou ciente de relatos de que um outro cidadão norte-americano com um contato de alto risco foi transferido para a República Tcheca.

A cientista-chefe da OMS, Sylvie Briand, falou sobre um tratamento antiviral chamado Obeldesivir, que poderia ajudar entre contatos do Ebola para evitar que desenvolvessem a doença. Ele é um medicamento antiviral oral experimental contra a Covid da Gilead Sciences. A OMS ressaltou que há sinais iniciais de que a vigilância já estava funcionando em detectando mais casos, mas que o atraso provavelmente começou há dois meses e só foi declarado recentemente.

Anne Ancia, a representante da OMS na RDC, afirmou que o número de casos continuaria aumentando por alguns tempo, já que o vírus ainda está se transmitindo por enquanto. A gestão petista monitora a possibilidade de um encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump e admite a possibilidade de novos desgastes políticos, em respeito aos possíveis impactos sobre eleições distantes, big techs e segurança pública.

O MPRD baiano realizou uma operação contra uma refinaria após informações de um empresário acusado de ligação com o PCC. A defesa também teria procurado o Rio de Janeiro. A influenciadora e advogada foi transferida para uma penitenciária em Tupi Paulista (SP) de acordo com a decisão do juiz. O Cruzeiro chegou à Holanda após um surto a bordo.

A OMS informou que há 12 casos confirmados e três mortes relacionadas. O ministro do STF enviará um parecer sobre detenções prolongadas cujos objetivos seriam pressionar delação premiada no caso Master. O Presidente dos EUA enviou uma mensagem ao novo chefe recém-empossado do Banco Central norte-americano pedindo que faça apenas o que é necessário e faça um ótimo trabalho.

A ministra negou que a nova legislação fosse um retrocesso, mas salientou a mudança de contagem da punição a partir da perda do cargo e não do fim do mandato. O decano do STF tem 90 dias para analisar o caso após o relator da ação, André Mendonça, votar por manter a prisão. Verifique os detalhes adicionais nos seguintes links: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/world-health-organisation-world-health-organisation/cid/19080





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