Medeiros (Rede-PSOL) vê encontro progressista em Barcelona como resposta à extrema-direita

Líder da Federação Rede-PSOL, Juliano Medeiros, participa de fórum na Espanha com políticos progressistas, destacando a importância da união de esquerdas contra ameaças globais. O evento é visto como contraponto a conferências conservadoras e busca fortalecer a cooperação internacional.

O líder da Federação Rede-PSOL, Juliano Medeiros , definiu o encontro de partidos e políticos considerados progressistas realizado em Barcelona , na Espanha, nesta sexta-feira (17), como uma resposta à ascensão da extrema-direita. Medeiros esteve presente em uma mesa de debate ao lado da senadora colombiana María Pizarro, onde abordaram o tema da inovação política na América Latina.

Ele ressaltou a importância do evento em um contexto global desafiador: "Enquanto a extrema direita tem seus fóruns e espaços internacionais de articulação, as esquerdas passaram os últimos anos divididas em muitos países. Esse evento é uma oportunidade de superar essas dificuldades e criar um ambiente de cooperação para enfrentar as ameaças que o mundo vive: a guerra, a crise climática, o autoritarismo e o ataque às conquistas sociais", declarou o dirigente da REDE-PSOL, enfatizando a necessidade de união para combater retrocessos em diversas frentes. A participação de Medeiros neste fórum ganha ainda mais relevância considerando sua futura candidatura a uma vaga na Câmara Federal nas eleições de outubro deste ano, representando o PSOL de São Paulo. Ele busca contribuir para a renovação do cenário político brasileiro e fortalecer a bancada progressista no Congresso Nacional. O Global Progressive Mobilisation, iniciativa liderada pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, com a participação de figuras proeminentes como o presidente do Conselho Europeu, António Costa, marca sua primeira edição. Este encontro visa explicitamente se posicionar como um contraponto à CPAC (Conservative Political Action Conference), conferência conservadora de grande projeção internacional, tradicionalmente liderada por Donald Trump. A recente edição da CPAC, realizada em Dallas, no Texas, no final de março, contou com a presença de importantes representantes da direita brasileira, incluindo o pré-candidato à Presidência pelo PL e seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, demonstrando a articulação internacional dos grupos conservadores. A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Global Progressive Mobilisation, ao lado de líderes como a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sublinha a importância estratégica deste evento para a articulação de agendas progressistas em escala global e para a defesa de valores democráticos frente aos desafios contemporâneos. A participação de líderes latino-americanos é particularmente significativa, sinalizando um movimento de fortalecimento de alianças regionais em um cenário geopolítico cada vez mais complexo e polarizado, onde a defesa dos direitos sociais e ambientais torna-se cada vez mais premente. O evento em Barcelona se configura como um marco na tentativa de reestabelecer e fortalecer a cooperação entre as forças de esquerda em nível internacional. A percepção de que a extrema-direita tem conseguido estabelecer redes de articulação globais, enquanto as esquerdas permanecem fragmentadas em diversas nações, tem gerado um senso de urgência para a criação de plataformas conjuntas de ação e debate. Juliano Medeiros, ao destacar a necessidade de superar divisões internas, aponta para a importância de um esforço coordenado para enfrentar ameaças comuns, que vão desde conflitos bélicos e a crise climática até o avanço do autoritarismo e a erosão de direitos sociais conquistados ao longo de décadas. A América Latina, com suas particularidades e desafios históricos, torna-se um palco central para a discussão e proposição de novas estratégias políticas que respondam às demandas das populações e que promovam um desenvolvimento mais justo e sustentável. A participação de líderes com trajetórias distintas, mas com objetivos convergentes, demonstra a amplitude e a ambição deste movimento em buscar soluções inovadoras para os problemas contemporâneos, com um olhar atento às particularidades regionais e à necessidade de construir pontes de diálogo e colaboração





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