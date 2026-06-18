A Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação foi instituída pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. A lei prevê a identificação precoce de estudantes com altas habilidades ou superdotação, o atendimento educacional especializado, a progressão educacional flexível e o desenvolvimento integral desses estudantes.

O Ministério da Educação ( MEC ) reconhece 56 mil estudantes com altas habilidades ou superdotação , mas há subnotificação. A Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação foi instituída pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin .

A lei prevê a identificação precoce de estudantes com altas habilidades ou superdotação, o atendimento educacional especializado, a progressão educacional flexível e o desenvolvimento integral desses estudantes. A identificação não foi feita em mais de 2,4 mil dos 5,5 mil municípios brasileiros. A Associação Mensa Internacional aponta que há subnotificação desses estudantes.

A nova política também aborda o estímulo à formação de profissionais da educação para atuar com esse público, o fortalecimento da participação e a orientação das famílias no processo educacional. A lei também prevê a criação e manutenção de centros de referência em altas habilidades ou superdotação, em colaboração com Estados e municípios. O atendimento educacional especializado ocorrerá no turno inverso ao da escolarização regular.

A existência de um Cadastro Nacional de Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação já estava prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação desde 1996, mas nunca foi colocada em prática. A adesão à Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação será voluntária para os Estados e municípios. A União prestará apoio técnico e financeiro aos que aderirem à política.

O financiamento das ações previstas virá de recursos do Fundo Social do pré-sal, de loterias por quota fixa e do salário-educação direcionado ao Fundeb





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