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MDS altera data de pagamento do Gás do Povo e lança o crédito de maio

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MDS altera data de pagamento do Gás do Povo e lança o crédito de maio
MDSGás Do PovoAltera Data De Pagamento
📆5/9/2026 4:55 AM
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O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) alterou a data de pagamento do benefício do Gás do Povo para sempre no dia 10 de cada mês, mesmo em feriados ou fins de semana. Também foi lançada a informação do crédito de maio para 2,71 milhões de famílias.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome ( MDS ) informou nesta sexta-feira (8) que o benefício do Programa Gás do Povo passará a ser pago sempre no dia 10 de cada mês , mesmo quando a data cair em feriados ou fins de semana.

A nova regra começa a valer já neste domingo (10) , quando será liberado o crédito de maio para 2,71 milhões de famílias brasileiras. + Quem tem direito ao Gás do Povo? O programa atende famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Para participar, é necessário: ter renda por pessoa de até meio salário mínimo; estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses; possuir CPF regular do responsável familiar; ter pelo menos duas pessoas na composição familiar. Segundo o governo federal, famílias que já recebem o Bolsa Família têm prioridade no programa. Como funciona o benefício do gás? O programa garante gratuitamente a recarga do botijão de gás de 13 quilos.

O benefício não cobre o valor do vasilhame nem a taxa de entrega. O número de vales depende da quantidade de pessoas na família: Famílias com dois ou três integrantes recebem um vale a cada três meses; Famílias com quatro ou mais pessoas recebem um vale a cada dois meses. Segundo o MDS, o vale anterior continua válido até o dia 9 do mês seguinte ao novo pagamento. Quantas famílias recebem o benefício?

Atualmente, o programa atende 15,05 milhões de famílias em todo o Brasil, alcançando cerca de 45,19 milhões de pessoas. Somente em maio, o investimento previsto é de R$ 288,66 milhões. Cerca de 345 mil famílias entrarão no programa pela primeira vez neste mês. O Nordeste concentra a maior quantidade de famílias atendidas pelo programa.

Veja a usádivisão por região: Nordeste: 1,09 milhão de famílias; Sudeste: 760,2 mil famílias; Norte: 480,4 mil famílias; Centro-Oeste: 194 mil famílias; Sul: 179,7 mil famílias. Segundo o governo, 14,02 milhões de mulheres recebem o benefício, representando mais de 93% dos lares atendidos. O percentual ultrapassa 95% nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Como consultar o benefício?

Os beneficiários podem consultar o programa pelos seguintes canais: Aplicativo Meu Social; Aplicativo Gás do Povo; Portal oficial do programa; Disque Social 121 Para consultar por telefone, basta informar o CPF do responsável familiar

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