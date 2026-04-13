McDonald's na Suíça: Refeição "simples" custa o equivalente a quase R$500

Influencer britânica compartilha experiência em restaurante da rede na Suíça, revelando preços surpreendentes e gerando debate sobre custo de vida.

O McDonald's, conhecido mundialmente por seus preços acessíveis, demonstra uma faceta diferente na Suíça . A influencer britânica Eloise Fouladgar, em visita ao país europeu, compartilhou em seu perfil no TikTok a experiência de uma refeição "simples" que atingiu o valor surpreendente de 65 libras esterlinas, o equivalente a quase 500 reais na cotação atual.

O vídeo, que acumulou mais de 200 mil visualizações, revelou os altos custos praticados pela rede de fast-food em um país com um elevado padrão de vida. A refeição de Eloise começou com as "pepper wedges", batatas rústicas temperadas com sal e pimenta, acompanhadas do molho cocktail, ambos produtos não encontrados no cardápio brasileiro. Apenas as batatas custaram o equivalente a 70 reais. Em seguida, a influencer degustou os tradicionais nuggets com molho curry e um trio de McPops, bolinhos de pão recheados com geleia de frutos silvestres, compota de maçã com canela e chocolate com avelã. Esses itens, também exclusivos do cardápio suíço, contribuíram para o aumento do valor final da refeição. A experiência gastronômica foi concluída com uma torta de chocolate suíço, um milk-shake de café e um McFlurry de bolacha com calda de caramelo. A repercussão do vídeo nas redes sociais evidenciou a surpresa e o choque dos internautas com os preços praticados pelo McDonald's na Suíça. Os comentários demonstraram uma concordância geral sobre o alto custo da franquia no país, reforçando a percepção de que mesmo uma refeição considerada "simples" pode se tornar um luxo devido ao alto custo de vida. A publicação de Eloise Fouladgar serviu como um retrato da realidade econômica suíça, onde até mesmo as opções de fast-food refletem os elevados padrões de preço. O contraste entre os preços acessíveis praticados em outros países e os valores encontrados na Suíça gerou discussões sobre o poder de compra e o custo de vida em diferentes regiões do mundo. A experiência da influencer ressalta a importância de considerar as particularidades econômicas de cada local ao avaliar os preços de produtos e serviços, mesmo em franquias globalmente conhecidas como o McDonald's. Além da experiência gastronômica da influencer, outras notícias relevantes foram destacadas em diferentes áreas. O cessar-fogo no Oriente Médio entrou no 6º dia sob tensão, com o bloqueio naval dos EUA em Ormuz e o preço do petróleo em alta, gerando preocupações globais. No Brasil, a Caixa Econômica Federal disponibilizou o saque calamidade do FGTS para moradores de Japeri, no Rio de Janeiro. A greve na Uerj segue, com o subsecretário prometendo apresentar um estudo de reajuste ao governador em exercício. Em São Gonçalo, um acidente envolvendo dois carros e dois ônibus deixou 15 pessoas feridas. As vítimas foram encaminhadas a hospitais locais. A polícia investiga o desaparecimento de uma mulher nas Bahamas, com o marido sendo considerado frágil e a decisão sobre os próximos passos da investigação sendo esperada. No mundo do entretenimento, Milena, participante do 'BBB 26', relembrou as críticas que sofria na faxina, e sua ex-patroa deixou o grupo de torcida no Whatsapp. No âmbito esportivo, um laudo expôs um rombo financeiro e acirrou a disputa pela SAF no Botafogo, gerando intensas discussões sobre o futuro do clube





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