MC Ryan SP é preso em operação da PF por lavagem de dinheiro que movimentou R$ 1,6 bilhão

Influenciador e cantor de funk, MC Ryan SP é apontado como líder de esquema que lavou mais de R$ 1,6 bilhão em 24 meses, utilizando empresas ligadas à música e entretenimento para disfarçar origem de dinheiro do tráfico e apostas ilegais.

O influenciador digital e cantor MC Ryan SP, cujo nome verdadeiro é Ryan Santana dos Santos, foi detido temporariamente na última quarta-feira, dia 15. A prisão ocorreu no âmbito de uma operação deflagrada pela Polícia Federal , que o identificou como líder e principal beneficiário econômico de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro .

As investigações apontam que o grupo do qual fazia parte teria conseguido lavar expressivos valores, ultrapassando a marca de R$ 1,6 bilhão em dinheiro vivo, tudo isso em um intervalo de apenas 24 meses. A estrutura criminosa, orquestrada pelo artista de funk, explorava empresas diretamente ligadas à produção musical e ao setor de entretenimento. O objetivo era disfarçar a origem ilícita dos fundos, misturando-os com receitas obtidas de forma legítima. Os recursos provenientes de atividades como apostas ilegais, tráfico de drogas e a comercialização de rifas digitais eram inseridos no esquema, frequentemente por meio da instrumentalização de terceiros, pessoas físicas utilizadas como laranjas. De acordo com as apurações, MC Ryan SP teria elaborado mecanismos eficazes de blindagem patrimonial. Isso incluía a transferência de participações societárias para familiares e indivíduos interpostos, além do uso de operadores financeiros especializados. Essas manobras visavam distanciar o capital ilícito de sua pessoa física antes de reinseri-lo na economia formal. A reinserção ocorria através da aquisição de bens de alto valor, como imóveis, veículos de luxo, joias e outros ativos que chamam a atenção. Além de MC Ryan SP, a operação também identificou outros nomes conhecidos envolvidos no esquema. Entre eles estão Marlon Brendon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Poze do Rodo; o empresário e influenciador Chrystian Mateus Dias Ramos, popularmente chamado de Chrys Dias; e Raphael Sousa, o criador da página de notícias 'Choquei'. Segundo o que foi apurado pelas autoridades, Chrys Dias desempenhava o papel de um relevante financiador dentro do sistema criminoso. Sua atuação se dava através da transferência de recursos, originários de rifas digitais, para empresas que possuíam vínculos diretos com MC Ryan SP. Raphael Sousa, por sua vez, é apontado como o operador de mídia da organização, sendo responsável por receber quantias consideráveis diretamente de MC Ryan SP. O delegado regional da Polícia Judiciária, Marcelo Maceiras, explicou que a escolha de artistas e influenciadores para compor o esquema não foi aleatória, mas sim uma estratégia cuidadosamente pensada. Estes indivíduos, detentores de milhões de seguidores e com alta movimentação financeira, possuem a capacidade de movimentar grandes quantias de dinheiro sem gerar alertas imediatos nos sistemas de compliance bancário, que são os mecanismos de controle e conformidade utilizados pelas instituições financeiras. Em suas próprias palavras, o delegado destacou: Essas pessoas públicas com muitos seguidores conseguem movimentar grandes quantias sem chamar a atenção dos sistemas de compliance das autoridades e dos bancos. Então eles são muito úteis e facilmente recrutáveis por essas organizações, por essa estrutura de lavagem. O dinheiro ilícito, conforme detalhou o delegado, tinha origens diversas, incluindo o tráfico de entorpecentes, apostas esportivas e rifas ilegais. Esse dinheiro era então 'lavado' através de pagamentos a esses artistas, disfarçados como se fossem por serviços de publicidade regulares. Essa artimanha permitia que os envolvidos adquirissem um patrimônio de luxo e o ostentassem nas redes sociais, criando uma fachada de sucesso legítimo. O esquema utilizava também processadoras de pagamento que operavam legalmente. O intuito era fazer circular o dinheiro de forma mais fluida e descentralizar os recursos. Isso era alcançado através do uso de 'contas de passagem' e de pessoas físicas empregadas como laranjas. Para dificultar ainda mais o rastreamento das transações, o grupo recorria a diversas técnicas. Uma delas era o uso de processadoras de pagamento que permitiam a realização de centenas de transferências em valores fracionados, uma prática conhecida como smurfing. Além disso, o esquema se valia de laranjas e de empresas de fachada, cujo objetivo era dispersar os recursos de forma a tornar a sua origem e destino difíceis de serem identificados. No cenário internacional, a organização não hesitava em utilizar ativos digitais, com destaque para a criptomoeda USDT, também conhecida como Tether. Essa criptomoeda era empregada para realizar remessas internacionais de dinheiro e para ocultar o patrimônio adquirido de forma ilícita. A defesa do funkeiro MC Ryan SP declarou que, até o presente momento, não teve qualquer acesso ao procedimento investigatório, que tramita sob sigilo judicial. Devido a essa falta de acesso, a defesa alega estar impossibilitada de apresentar uma manifestação específica sobre os fatos que lhe são imputados. Da mesma forma, a defesa de MC Poze do Rodo informou desconhecer os autos do processo e o teor do mandado de prisão. A equipe jurídica afirmou que, tão logo tenha acesso aos documentos, se manifestará perante a Justiça com o objetivo de restabelecer a liberdade de seu cliente e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário. A Operação Narco Fluxo representa um desdobramento de operações anteriores realizadas pela Polícia Federal. Entre elas estão a 'Operação Narcobet', que ocorreu no final de 2025, e a 'Operação Narcovela', deflagrada em abril do mesmo ano. A investigação que deu origem a essas operações, segundo as autoridades, começou a partir da apreensão de drogas em um veleiro, ocorrida ainda em 2023. Até o momento em que esta notícia foi divulgada, a operação já resultou na prisão de 33 dos 37 alvos inicialmente definidos. MC Ryan SP, natural de São Paulo, tem 25 anos e se firmou como um dos artistas mais ouvidos pela Geração Z. Ele acumula milhões de reproduções em plataformas de streaming musical e conta com mais de 15 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Sua notoriedade aumentou significativamente com sucessos como "Revoada Sem Você", "Favela" e "Vergonha Para Mídia". Seu estilo é marcado pela ostentação, com frequente exibição de carros de luxo e um estilo de vida glamoroso nas redes sociais. Nos últimos anos, o cantor esteve envolvido em uma série de episódios controversos que transcenderam os palcos. Um dos casos de maior repercussão foi sua prisão após realizar manobras perigosas com uma Lamborghini no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Ele foi liberado após o pagamento de uma fiança de R$ 1 milhão. Outro episódio marcante foi a divulgação de um vídeo onde ele aparecia agredindo sua ex-namorada, o que resultou no rompimento de contratos comerciais importantes. Além disso, ele foi abordado diversas vezes pela polícia após publicar vídeos dirigindo em alta velocidade, ultrapassando os limites permitidos. MC Ryan SP também protagonizou outras polêmicas de grande repercussão. Ele se ausentou de um show no prestigiado festival Rock in Rio, uma decisão que levou ao cancelamento de uma honraria que lhe havia sido concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em outra ocasião, sua passagem por Portugal gerou repercussão internacional ao divulgar imagens de dentro da mansão do jogador Cristiano Ronaldo, em Lisboa, durante um período em que o imóvel estava em obras. Esses episódios, somados à sua popularidade, o colocam em uma posição de destaque, mas também de escrutínio público e legal





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