MC Ryan SP e Influenciador Chrys Dias Presos: Contas Derrubadas em Operação Contra Lavagem de Dinheiro

MC Ryan SP e o influenciador Chrys Dias, juntamente com sua esposa Débora Paixão, foram presos em operação da PF que desarticulou esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Contas de Instagram dos artistas foram suspensas. Ação investiga conexão com crime organizado e movimentação de mais de R$ 260 bilhões.

As contas de Instagram do cantor MC Ryan SP e do influenciador Chrys Dias foram desativadas após a prisão de ambos no âmbito da Operação Narco Fluxo , deflagrada pela Polícia Federal (PF) na quarta-feira, 15 de maio. Débora Paixão, esposa de Chrys Dias , também foi detida e teve suas redes sociais suspensas. A operação visa desmantelar uma complexa rede de lavagem de dinheiro que mesclava recursos provenientes do crime organizado com operações no mercado digital. As atuais diligências são uma continuação das investigações iniciadas nas operações Narco Bet e Narco Vela.

A investigação teve como ponto de partida a análise de um backup na nuvem (iCloud) pertencente a Rodrigo de Paula Morgado, que é apontado como o contador da organização criminosa. Através desses dados, a PF conseguiu identificar um sistema financeiro autônomo utilizado para ocultar capitais oriundos do tráfico internacional de drogas, além de atividades ilícitas como apostas esportivas ilegais e rifas clandestinas. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,6 bilhão, valor que já havia sido rastreado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As estimativas da Polícia Federal sugerem que a movimentação financeira total do grupo pode ultrapassar a impressionante marca de R$ 260 bilhões.

Para conferir uma aparência de legalidade às suas transações, o grupo empregava um método que os investigadores descrevem como um 'escudo de conformidade'. Nesse esquema, artistas e influenciadores digitais utilizavam sua vasta visibilidade pública para disfarçar e mascarar as operações financeiras ilícitas. A investigação aponta que o esquema recorria a mecanismos de blindagem patrimonial, como a transferência de participações societárias para familiares e indivíduos que atuavam como 'laranjas'. A PF confirmou que essas ferramentas eram empregadas com o objetivo primordial de ocultar a verdadeira origem dos fundos. Adicionalmente, as investigações revelaram uma conexão entre o grupo e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

O elo principal seria Frank Magrini, identificado como um operador financeiro da facção, com um histórico criminal que inclui tráfico de drogas e roubos a bancos. Magrini teria, inclusive, financiado o início da carreira de MC Ryan SP em 2014, além de receber repasses regulares de estabelecimentos associados ao esquema criminoso. MC Ryan SP, cujo nome artístico é Ryan Santana dos Santos, é apontado como o líder do núcleo central da organização e o principal beneficiário do esquema. Segundo as investigações, ele utilizava empresas do setor de entretenimento para blindar seu patrimônio e converter recursos ilícitos em bens de alto valor, como imóveis, joias e veículos de luxo.

Entre os investigados também estão figuras conhecidas como Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, que atuava como operador de mídia, promovendo plataformas de apostas e gerenciando a imagem de participantes do esquema. MC Poze do Rodo (Marlon Brendon) é associado à movimentação financeira de rifas digitais. Já Chrys Dias e Débora Paixão, conhecidos como 'Casal Imports', são apontados como financiadores diretos do esquema. A estrutura criminosa contava ainda com um núcleo internacional, responsável por remessas ao exterior e evasão de divisas por meio de empresas ligadas aos investigados.

A operação resultou na expedição de 39 mandados de prisão temporária, dos quais 33 foram cumpridos inicialmente, além de 45 mandados de busca e apreensão distribuídos em nove estados e no Distrito Federal. Durante as ações, foram apreendidos computadores, diversos dispositivos eletrônicos e aproximadamente R$ 20 milhões em veículos de luxo, incluindo modelos de marcas renomadas como Porsche e BMW, além de caminhonetes Amarok. A operação também determinou a quebra de sigilos telemáticos e o confisco imediato de criptomoedas mantidas em corretoras.

Em nota, a defesa de MC Ryan SP declarou que 'até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.' A defesa ressaltou a 'absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras', afirmando que 'todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.' A defesa expressou confiança de que 'os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada'.

A defesa de Marlon Brandon, MC Poze do Rodo, informou que ainda desconhece os autos do processo e o teor do mandado de prisão. Os advogados de Chrys Dias e Débora Paixão não foram localizados até a publicação da reportagem, com o espaço permanecendo aberto para manifestação.





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