MC Poze do Rodo e MC Ryan SP são presos em operação da PF contra lavagem de dinheiro

Cantores foram detidos em megaoperação da Polícia Federal que desarticulou associação criminosa responsável pela movimentação ilícita de mais de R$ 1,6 bilhão, utilizando criptoativos e ocultação de valores. A ação ocorreu em diversos estados e no Distrito Federal.

O cantor conhecido artisticamente como MC Poze do Rodo, cujo nome verdadeiro é Marlon Brandon Coelho Couto Silva, foi detido na manhã desta quarta-feira (15) como parte de uma extensa operação conduzida pela Polícia Federal . A ação policial, de grande envergadura, abrange mandados de prisão e busca em diversos estados brasileiros, além do Distrito Federal. A residência do artista, situada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, foi um dos locais visitados pelos agentes. Em paralelo, o MC Ryan SP também foi preso durante a mesma operação.

A iniciativa, denominada Operação Narco Fluxo, tem como alvo principal uma organização criminosa dedicada à movimentação financeira ilícita. As investigações revelam que esta associação utilizava métodos sofisticados para ocultar e dissimular grandes quantias de dinheiro, empregando inclusive criptoativos em suas operações, tanto no território nacional quanto no exterior. O esquema envolvia o transporte de valores em espécie e transações com moedas digitais, com o objetivo de mascarar a origem e o destino dos fundos.

O montante financeiro total que teria sido movimentado pelo grupo criminoso é estimado em mais de R$ 1,6 bilhão, um valor considerável que evidencia a magnitude das atividades ilícitas investigadas. A força-tarefa policial, composta por mais de 200 federais, está executando um total de 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária. Todas essas ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal em Santos, São Paulo, e estão sendo cumpridas em endereços localizados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal, demonstrando o alcance nacional da organização.

Além das prisões e apreensões, foram determinadas medidas de constrição patrimonial. Essas medidas incluem o sequestro de bens e a imposição de restrições em atividades societárias. O intuito dessas ações é interromper de forma imediata as atividades criminosas e assegurar que os ativos apreendidos possam ser utilizados futuramente para o ressarcimento de eventuais danos causados.

A Polícia Federal informou que as investigações ainda estão em curso e que os indivíduos detidos poderão responder judicialmente pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, infrações que acarretam severas penalidades legais. A operação representa um duro golpe contra o crime financeiro organizado no país.

A complexidade das operações e o volume de dinheiro envolvido destacam a sofisticação das quadrilhas que atuam na lavagem de dinheiro e evasão de divisas, muitas vezes utilizando ferramentas financeiras modernas e globais para seus propósitos ilícitos. O uso de criptoativos, em particular, tem se tornado um vetor crescente para atividades financeiras clandestinas, exigindo da polícia o desenvolvimento de novas estratégias e ferramentas de investigação para combater essas práticas.

A Operação Narco Fluxo, com sua ampla abrangência geográfica e foco na desarticulação de redes financeiras ilícitas, demonstra o compromisso das autoridades em coibir crimes que afetam a economia e a segurança do país. A inteligência policial e a colaboração entre diferentes unidades e estados foram fundamentais para o sucesso desta fase da operação.

A expectativa é que novas informações surjam à medida que as investigações prossigam, potencialmente levando à identificação de outros envolvidos e à recuperação de mais recursos desviados. A atuação contra a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas é crucial para manter a integridade do sistema financeiro e para coibir a prática de outros crimes que se beneficiam dessas movimentações de recursos, como o tráfico de drogas e o financiamento ao terrorismo.

A magnitude da operação e os valores envolvidos sublinham a importância de um combate incessante e cada vez mais especializado a essas modalidades criminosas.





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