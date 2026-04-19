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MC Gui citado em investigação de lavagem de dinheiro bilionária; defesa alega participação em barbearia

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MC Gui citado em investigação de lavagem de dinheiro bilionária; defesa alega participação em barbearia
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📆4/19/2026 4:18 PM
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Cantor teve nome vinculado a um repasse de R$ 150 mil em relatório da Operação Narco Fluxo da Polícia Federal, que apura esquema de R$ 1,6 bilhão. Defesa afirma que o valor se refere a uma participação em barbearia na Zona Leste de São Paulo. Relatório não indica MC Gui como investigado formalmente, apenas como destinatário de transferência suspeita.

O cantor MC Gui teve seu nome associado a uma investigação da Polícia Federal que apura um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e transações ilícitas. O artista figura em um relatório da Operação Narco Fluxo , deflagrada na última quarta-feira, 15 de maio, em São Paulo. A operação visa desarticular uma associação criminosa que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão em dinheiro e criptoativos, tanto no Brasil quanto no exterior, em um período inferior a 24 meses.

A investigação apontou que MC Gui teria recebido um montante de R$ 150 mil, em uma única transferência, entre os meses de maio e junho de 2024. Segundo as autoridades, o valor foi repassado por um operador financeiro considerado peça-chave no esquema, responsável por centralizar recursos de empresas ligadas a apostas e distribuí-los a pessoas associadas ao grupo. Essa transação foi classificada pelos investigadores como parte de um fluxo financeiro considerado suspeito.

É importante ressaltar, no entanto, que o relatório da PF não aponta MC Gui como investigado formalmente no caso. Seu nome aparece unicamente como destinatário de uma transferência identificada durante a apuração, sem qualquer indicação de participação direta no esquema criminoso. A defesa do cantor, em nota, esclareceu que a quantia recebida está relacionada à sua participação em uma barbearia localizada na Zona Leste de São Paulo.

Conforme relatado pelo SBT, o cantor MC Ryan SP, também mencionado em outro desdobramento da investigação que apura uma transação de R$ 4,4 milhões entre sua empresa e um indivíduo ligado a um ex-candidato à presidência, teria sido cliente do estabelecimento e adquirido parte do negócio após a saída de um dos sócios. MC Gui também declarou que, no momento da negociação, não havia qualquer sinal de irregularidade associado aos recursos utilizados. A barbearia em questão, contudo, encerrou suas atividades posteriormente devido a instabilidade financeira.

Paralelamente a esta investigação, a operação também gerou outras notícias, como a descoberta de que esferas de concreto podem funcionar como baterias eficientes, um experimento alemão que pode revolucionar o armazenamento de energia. Além disso, a notícia mencionou o afundamento de uma estrutura de 9 metros no oceano na Califórnia, embora a conexão direta com a operação policial não seja detalhada no texto original.

A relevância da Operação Narco Fluxo reside na sua magnitude e no alcance das investigações, que transcendem a esfera financeira e tocam em diversos setores da sociedade. A identificação de um operador financeiro que movimentava valores de empresas de apostas e os distribuía a terceiros é um ponto crucial para desmantelar a rede de lavagem de dinheiro.

A inclusão do nome de MC Gui, mesmo que apenas como receptor de fundos, levanta questões sobre a transparência e a origem do dinheiro que circula no mercado, especialmente no universo do entretenimento e das celebridades, onde o fluxo financeiro pode ser intenso e, por vezes, opaco. A defesa do artista buscou dar uma explicação plausível para a transação, ligando-a a um empreendimento comercial legítimo, ainda que este tenha falhado.

A menção a MC Ryan SP em um contexto semelhante, envolvendo uma transação considerável e a acusação de lavagem de dinheiro, reforça a dimensão da investigação e a possível interconexão entre diferentes indivíduos e esquemas. A força-tarefa da Polícia Federal tem trabalhado incansavelmente para rastrear os recursos ilícitos e identificar todos os envolvidos, visando desarticular completamente as operações de lavagem de dinheiro.

A complexidade do esquema, que envolve transações em criptoativos e atuação internacional, demanda um esforço conjunto e o uso de tecnologias avançadas para o rastreamento do dinheiro. O caso de MC Gui, embora não o coloque como investigado principal, serve como um alerta para figuras públicas sobre a importância de verificar a origem dos recursos recebidos, mesmo quando se trata de investimentos legítimos ou participações em negócios.

A atuação de operadores financeiros que intermediavam grandes somas de dinheiro, muitas vezes provenientes de atividades ilícitas, é um dos focos centrais da Operação Narco Fluxo. A PF busca mapear toda a rede de distribuição e receptação de valores, garantindo que os responsáveis sejam devidamente punidos. A magnitude do valor total lavado, superior a R$ 1,6 bilhão, demonstra a sofisticação e a escala do esquema criminoso, que impacta a economia e a segurança do país.

A operação é um passo significativo no combate à criminalidade financeira e à lavagem de dinheiro, protegendo a integridade do sistema financeiro nacional e internacional. A investigação continua em andamento, com novas informações e desdobramentos sendo aguardados. A atuação das autoridades em casos como este é fundamental para a manutenção da ordem pública e para a prevenção de crimes financeiros.

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