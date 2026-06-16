Mbappé e Ester Expósito: Relacionamento e Carreira em Destaque

O astro do futebol Kylian Mbappé e a atriz de "Elite" Ester Expósito estão vivendo um romance público. Conheça os detalhes do relacionamento e as conexões do casal com o mundo do esporte e do entretenimento.

Kylian Mbappé , aos 27 anos e em sua terceira Copa do Mundo, já se estabeleceu como um dos maiores artilheiros da história do torneio. Fora de campo, sua vida pessoal tem ganhado atenção devido ao relacionamento com a atriz e modelo espanhola Ester Expósito , de 26 anos, conhecida por seu papel como Carla Róson na série " Elite " da Netflix .

O casal foi visto publicamente pela primeira vez em março, ao desembarcar juntos de um jatinho em Madri, e desde então tem aparecido em diversos eventos, sem esconder a proximidade. Ester, que também participou de "Elite: Historias Breves" em 2021, já interagiu com outras celebridades, como a cantora Anitta, durante o LOS40 Music Awards de 2019, onde trocaram elogios. Anitta, que interpretou Jéssica na sétima temporada de "Elite", brincou na época sobre "namorar" Ester.

Além disso, há rumores de que Ester seria amiga do também jogador brasileiro Vini Jr., com trocas de emojis carinhosos nas redes sociais em 2022, embora nunca tenham sido vistos juntos. Mbappé, focado em sua carreira esportiva, continua a brilhar nos gramados, enquanto sua vida amorosa atrai os holofotes da mídia e dos fãs, conectando o mundo do futebol ao entretenimento global





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