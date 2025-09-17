Mbappé brilha e valor de mercado se aproxima de €200 milhões

Kylian Mbappé marcou dois gols na estreia do Real Madrid na Champions League, consolidando seu lugar como uma das maiores estrelas do futebol mundial. O atacante francês acumula seis gols em cinco partidas esta temporada, e o valor de mercado dele, atualmente avaliado em €180 milhões, caminha para atingir €200 milhões.

Mais uma Champions League começou para o Real Madrid . E começou com o brilho de uma de suas maiores estrelas. Kylian Mbappé fez dois gols e ampliou a contagem de gols: agora são seis em cinco jogos na temporada. E caminha, assim, para aumentar o valor de mercado .Atualmente, Mbappé está avaliado em € 180 milhões, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Após três medições seguidas, o atacante francês está a € 20 milhões em valor de mercado do ápice da carreira até aqui.

Foi entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Ele ainda atuava no Paris Saint-Germain.Antes de defender o PSG, Mbappé começou a carreira profissional no Mônaco, também da França. Na primeira avaliação, no final de 2015, ele tinha 16 anos quando foi avaliado em € 50 mil. Os primeiros jogos pela equipe principal foram no final daquele ano. Mas foi na temporada 2016/2017 que o então jovem atacante fez 26 gols e deu 11 assistências em 44 partidas. E o valor de mercado dele foi crescendo: € 250 mil em fevereiro de 2016, € 1 milhão em abril daquele ano, € 1,5 milhão em julho de 2016, € 4 milhões em outubro de 2016, € 10 milhões em janeiro de 2017 e € 35 milhões em maio de 2017. Foi exponencial. Na primeira avaliação pelo Paris Saint-Germain, em outubro de 2017, o atacante tinha o valor de € 90 milhões; já a avaliação de janeiro de 2018 foi de € 120 milhões. Cinco meses depois, mesma avaliação; e o atacante ainda tinha 19 anos, em julho de 2018, quando foi avaliado em € 150 milhões. Chegou outubro daquele ano e a avaliação chegou a € 180 milhões. Foi a primeira aferição antes da Copa do Mundo daquele ano, em que Mbappé foi destaque no título da França. O valor aumentou para € 200 milhões em dezembro. E assim ficou por um ano. A partir daquele momento, pequenas quedas e longos períodos de estabilidade. O ponto mais baixo foi o de € 160 milhões em abril de 2021. Assim ele permaneceu até novembro de 2022. E quando deixou o PSG, em junho do ano passado, Mbappé já havia se recuperado até € 180 milhões. Voltou ao patamar de € 160 milhões em dezembro do ano passado. O valor subiu para € 170 milhões em março e € 180 milhões no junho mais recente. Atualmente, ele só vale menos que Lamine Yamal, cujo número aferido é de € 200 milhões





Lance! / 🏆 30. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Mbappé Real Madrid Champions League Valor De Mercado Paris Saint-Germain

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Em noite de Mbappé e brasileiros, Real Madrid vira e vence na ChampionsO Real Madrid começou com vitória a sua caminhada na Champions League. De virada, o time merengue bateu o Olympique de Marseille

Consulte Mais informação »

Mbappé decide com dois pênaltis, e Real Madrid vence Marseille na ChampionsSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Com um a menos, Real Madrid vira sobre o Olympique com dois de MbappéO francês comandou a virada Merengue

Consulte Mais informação »

Mbappé al rescate para la remontada del Madrid al OlympiqueLos de Xabi Alonso superan un 0-1 tras un buen comienzo con dos goles de penalti del francés

Consulte Mais informação »

Vini Jr e Rodrygo são coadjuvantes em grande partida de MbappéO Real Madrid começou a Champions League com vitória de virada por 2 a 1 sobre o Olympique de Marseille, no Santiago Bernabéu.

Consulte Mais informação »

Rodrygo ironiza rumores de transferência após vitória do Real MadridNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Consulte Mais informação »