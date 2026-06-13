Mbappé assume liderança coletiva na seleção francesa às vésperas da Copa

A um dia da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé é elogiado por treinador e comissão técnica por sua postura de capitão exemplar, envolvendo-se em todos os detalhes da preparação e motivando o grupo.

Às vésperas da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé chega ao torneio cercado de expectativa, mas também de reconhecimento dentro da própria seleção.

O camisa 10 é capitão, líder do vestiário, referência para os mais jovens e figura cada vez mais influente nos bastidores. De acordo com o jornal L'Équipe, a imagem do jogador internamente é de um profissional exemplar, que transcende o papel de craque em campo. Depois de uma temporada sem títulos pelo Real Madrid, o atacante de 27 anos transformou o Mundial em sua principal obsessão.

O sonho de conquistar a segunda Copa da carreira mobiliza não apenas o camisa 10, mas também quem convive diariamente com ele nos Bleus. O treinador da seleção francesa destacou a maturidade de Mbappé desde que assumiu a braçadeira de capitão. Ele afirmou que o jogador sempre coloca o coletivo em primeiro lugar e que passou a ter ainda mais consciência do peso das suas palavras depois de virar capitão.

A comissão técnica relata que Mbappé participa ativamente da rotina da seleção, envolvendo-se em temas que vão muito além do futebol, como logística, alimentação, hotel, recuperação e horários. Mohamed Sanhadji, responsável pela segurança da equipe, revelou que nunca viu um atleta tão interessado nos detalhes da preparação para uma grande competição. Ele destacou que Mbappé está sempre preocupado em ajudar os companheiros e melhorar o ambiente, conversando com jovens, veteranos e funcionários.

Se não concorda com algo, expõe a opinião e busca soluções. Segundo Sanhadji, Mbappé é um capitão coletivo, que poderia se esconder em atividades que não gosta, mas faz exatamente o contrário. Ele dá o exemplo, participa de tudo e ajuda a manter o grupo motivado, sendo uma locomotiva para a equipe. O próprio Mbappé reconheceu a mudança em sua postura.

Questionado sobre a maneira como exerce a liderança, o craque disse que hoje é muito mais atento aos detalhes e tem uma visão mais clara do que significa ser capitão. Ele afirmou estar em outra fase da vida, mais tranquilo e mais consciente das responsabilidades, entendendo melhor tudo o que acontece ao seu redor.

A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), contra Senegal, no Grupo I, que também conta com Noruega e Iraque. A expectativa é alta para ver o impacto de Mbappé não apenas como artilheiro, mas como líder dentro e fora de campo, guiando uma equipe jovem e talentosa em busca do bicampeonato mundial





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