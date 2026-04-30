Maya Massafera compartilha recuperação de tratamento estético intenso e alerta sobre riscos

Influenciadora Maya Massafera mostra o processo de descamação da pele após procedimento estético e dermatologista alerta para os riscos de tratamentos agressivos sem indicação médica.

A influenciadora digital Maya Massafera , aos 45 anos, recentemente submeteu-se a um tratamento estético intensivo que resultou em uma descamação significativa da pele do rosto, expondo áreas avermelhadas e com aparência de irritação.

A própria Maya tem documentado o processo de recuperação em suas redes sociais, compartilhando vídeos e imagens que mostram a evolução diária do tratamento. Em um dos vídeos postados, ela tranquilizou seus seguidores, explicando que a reação observada é esperada e faz parte do protocolo do procedimento, conhecido como line skin. Segundo Maya, a descamação profunda é um componente essencial para estimular a regeneração celular e a renovação da pele.

Ela relatou estar há três dias sem lavar o rosto, seguindo as orientações médicas, e que o processo completo de recuperação levará cerca de dez dias. A influenciadora enfatizou que, apesar da aparência impactante, a situação está dentro do esperado para esse tipo de tratamento. O line skin, como explicado por especialistas, é um procedimento que promove uma esfoliação profunda, visando a renovação celular e a melhora da textura da pele.

Técnicas que atuam em camadas mais profundas da derme podem ser benéficas em casos específicos, como o tratamento de envelhecimento avançado, a redução de cicatrizes e a correção de danos causados pela exposição solar. No entanto, a dermatologista Ana Carolina Sumam, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alerta para os riscos associados a esses procedimentos quando realizados sem uma avaliação médica adequada.

Ela ressalta que a agressividade desses tratamentos pode levar a efeitos colaterais indesejados, como o surgimento de manchas, infecções e, em casos mais graves, a formação de cicatrizes permanentes. A especialista enfatiza que procedimentos mais invasivos devem ser indicados apenas em situações específicas e que nem toda pele necessita de um tratamento tão intenso para alcançar resultados satisfatórios. A dermatologista destaca a importância de uma abordagem individualizada, levando em consideração as características e necessidades de cada paciente.

Devido à intensidade do processo de recuperação, que envolve descamação, vermelhidão e sensibilidade, é fundamental que o paciente siga rigorosamente as orientações médicas e evite atividades que possam comprometer a cicatrização. A recuperação completa pode levar semanas, exigindo um período de afastamento das atividades diárias. Por essa razão, a dermatologista Ana Carolina Sumam sugere que sejam consideradas alternativas menos invasivas, que ofereçam resultados eficazes com menor risco de complicações.

Atualmente, existem diversas tecnologias disponíveis que proporcionam resultados positivos com menor agressão à pele. A especialista reforça a importância de respeitar os limites da pele e de buscar sempre a avaliação de um dermatologista qualificado antes de se submeter a qualquer procedimento estético. Ela também adverte sobre a crescente pressão por resultados imediatos, lembrando que a pele possui um tempo biológico próprio e que intervenções muito agressivas nem sempre são a melhor opção.

A escolha do tratamento ideal deve ser feita em conjunto com o médico, levando em consideração as expectativas do paciente e os riscos e benefícios de cada procedimento. A saúde e a segurança da pele devem ser sempre priorizadas, buscando um equilíbrio entre a busca por resultados estéticos e a preservação da integridade cutânea





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