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Mavsa: um all inclusive equilibrado e integrado

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Mavsa: um all inclusive equilibrado e integrado
All InclusiveBem-EstarEnergetico
📆5/8/2026 6:51 PM
📰CNNBrasil
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O Mavsa, tradicionalmente um resort all inclusive, tem se destacado ao oferecer uma experiência de viagem que vai além da oferta de entretenimento e atividades. Com um serviço incrível desde a chegada, estrutura FAM, e uma gastronomia consistente, o Mavsa está se destacando no mercado, reinventando o conceito de all inclusive com foco no bem-estar.

Nos últimos anos, viajar tornou-se algo mais do que um descanso; os recentíssimos dados do Ministério do Turismo mostram que, em 2026, o bem-estar será uma das principais motivações para as viagens.

Essa tendência sezeneu com a busca por experiências que envolvam corpo e mente, desde atividades esportivas a momentos de desaceleração. O Mavsa, um resort all inclusive no interior de São Paulo, distingue-se por oferecer uma experiência mais integrada, além das atividades programadas. Além do excelente serviço desde a chegada, o resort oferece infraestrutura para famílias e uma gastronomia de qualidade

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