Matt Brown discorda de Dana White e afirma que Alex Poatan ainda não está na discussão por ser o GOAT do MMA

O ex-lutador Matt Brown afirmou que os títulos em múltiplas categorias não colocam automaticamente Alex Poatan na discussão pelo posto de maior de todos os tempos do MMA, discordando publicamente do presidente do UFC, Dana White.

A discussão sobre quem é o maior lutador de todos os tempos ( GOAT ) no MMA ganhou novos contornos com a possibilidade de Alex Poatan conquistar um terceiro cinturão no UFC , desta vez na categoria dos pesos-pesados.

Enquanto o presidente do UFC, Dana White, afirmou que uma vitória sobre Ciryl Gane no UFC Casa Branca colocaria o brasileiro à frente de Jon Jones nesse debate, o ex-lutador Matt Brown discordou veementemente. Brown considera que os feitos de Poatan, embora impressionantes, não devem ser confundidos com a discussão sobre o maior de todos os tempos. Para ele, a opinião de White é "conversa de promotor" e não reflete o entendimento de pessoas com conhecimento real do esporte.

O veterano argumenta que conquistar títulos em diferentes categorias eleva o legado de um atleta, mas não o coloca automaticamente no topo da lista dos GOATs, que deve analisar uma combinação de fatores como qualidade dos adversários, dominância e impacto na modalidade. Atualmente detentor dos cinturões dos médios e meio-pesados, Poatan busca se tornar o primeiro lutador da história do UFC a ser tricampeão em três divisões diferentes, um feito que sem dúvida ampliaria sua stature no esporte.

No entanto, Brown ressalta que rankings e recordes são apenas parte da equação. A verdadeira grandeza, segundo ele, é medida pela consistência ao longo do tempo e pela capacidade de superar os melhores em suas respectivas épocas. Jon Jones, com uma carreira repleta de polêmicas mas também de dominância sem paralelos, ainda seria, na visão de muitos analistas, o padrão-ouro para comparações históricas.

O confronto contra Gane, então, assume um significado duplo para Poatan: a chance de fazer história em termos quantitativos e a oportunidade de calar críticos que questionam se sua trajetória, marcada por saltos de categoria e adversários talvez menos icônicos, realmente o coloca no mesmo patamar de lendas como Jones, Georges St-Pierre ou Anderson Silva. A narrativa em torno do GOAT no MMA é complexa e frequentemente subjetiva, mas a vitória no peso-pesado inquestionavelmente adicionaria um novo e poderoso argumento ao lado de Poatan nesse debate interminável





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