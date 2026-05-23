Matrículas de veículos elétricos registram 175% de aumento no primeiro quadrimestre de 2026

Os emplacamentos de veículos 100% elétricos registraram um crescimento explosivo de 175% no primeiro quadrimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2025. Este avanço reflete uma nova realidade competitiva, com os veículos elétricos chineses se estabelecendo como reais competidores no mercado, superando em muitas ocasiões as fabricantes ocidentais e tradicionais. BYD, Geely e GM são as principais marcas presentes no segmento, mas outras montadoras também estão se destacando no mercado de elétricos

Os emplacamentos de veículos 100% elétricos registraram um crescimento explosivo de 175% no primeiro quadrimestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Este avanço reflete uma nova realidade competitiva, com os veículos elétricos chineses se estabelecendo como reais competidores no mercado, superando em muitas ocasiões as fabricantes ocidentais e tradicionais. A BYD, por exemplo, reportou uma queda de 55% no lucro líquido do primeiro tri do ano, enquanto líderes como Geely e a GM, também chinesas, mantiveram um equilíbrio técnico na segunda posição com pouco mais de 400 unidades cada.

A eletrificação no Brasil atingiu um ponto de maturação relevante, com marcas como Geely expandindo suas operações e gigantes tradicionais estruturando contraofensivas sólidas com novos lotes e modelos. Para o restante do ano, a tendência apontada pelos relatórios da Fenabrave é de acirramento na disputa tecnológica, com a BYD se isolando nas vendas e outras marcas profícamente beneficiando do aquecimento dos mercado





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